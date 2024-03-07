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Военный Фокус Российско-украинская война

Продажа нефти и обход санкций: у РФ есть возможность воевать еще 2 года, — разведка Литвы

Артем Богомаз
Фото: РИА | В разведке Литвы рассказали о возможностях РФ вести войну следующие несколько лет (иллюстративное изображение)

По данным литовской спецслужбы, есть несколько аспектов, которые позволят противнику дальше воевать против Украины. Дополнительно Кремль намерен разместить свои войска вдоль границы с НАТО.

Российская Федерация может вести войну против Украины с такой же интенсивностью еще не менее двух лет. Об этом сообщили представители литовской военной разведки, передает Reuters.

По их данных, у противника достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать агрессию. Такая способность у них есть за счет высоких цен на нефть, обход международных ограничений в виде санкций, а также различных государственных инвестиций.

В совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы написали, что Кремль после начала полномасштабной войны реформировал и укрепил потрепанную в ходе боевых действий на фронте армию и произошло это еще в прошлом году. Теперь президент России Владимир Путин находится на пути к тому, чтобы расширить свой военный потенциал вдоль всей границы с НАТО.

"Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность", — говорится в материале.

Напомним, 1 декабря 2023 года в разведке Эстонии также заявляли, что РФ может продолжать войну в Украине в сегодняшних масштабах. Ее бюджет позволяет это делать и в ближайшие годы лишь будет расти.

21 февраля в ГУР рассказали о целях оккупантов в Украине до выборов президента РФ. По словам замглавы украинской разведки Вадима Скибицкого, противник намерен перейти в активную оборону, чтобы удержать захваченные территории под своим контролем. При этом активность на фронте продолжится.