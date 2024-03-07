Незаконное пересечение границы: в ГПСУ рассказали, где чаще всего погибают уклонисты

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, за два года полномасштабной войны десятки человек так и не смогли оказаться за пределами страны. Они погибли передвигаясь сложными маршрутами.

В Украине уже более двух лет действует запрет на пересечение границу для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Некоторые пытаются нарушить это правило, что иногда заканчивается летальным исходом. Спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал об этом подробнее.

По его словам, за время полномасштабной войны десятки мужчин пытались незаконно пересечь границу с Украиной, в результате чего погибали из-за сложной местности.

В рейтинге самых смертоносных мест для "выезда" из страны являются горные реки с сильным течением, которые и становятся причиной гибели украинских граждан.

"Большинство случаев, которые мы видели на границе гибели людей из-за попыток незаконного пересечения границы, то конечно это фиксируется по горным рекам. Только по Тисе это 21 случай. Всего обнаружено тел погибших непосредственно на границе или в приграничье это более 25 человек", — заявил Андрей Демченко.

Стоит отметить, что ранее спикер ГПСУ называл 2 самых популярных маршрута, которые используют для своего побега уклонисты. По его словам, на "зеленом" участке границы ежедневно фиксируются граждане, которые пытаются сбежать из Украины. Организаторы преступных схем часто пренебрегают жизнями своих клиентов, выбирая труднодоступные горные места.

5 марта в реке Тыса обнаружили тело еще одного мужчины, которы, предварительно, также пытался покинуть Украину.

Напомним, 6 марта сообщалось, что украинцы 968 раз пытались подкупить пограничников для выезда за границу. По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, уклонисты регулярно пытаются найти пути, которые помогут им избежать мобилизации. Только в феврале мужчины пытались дать взятку на границе 42 раза.