Бросили насмерть подразделение штурмовиков: оккупант рассказал, как ВС РФ пытаются захватить позиции ВСУ

Российский инструктор рассказал, что командиры отчитываются о взятии позиций, которые так и не взяли, а потом, "чтобы не иметь бледный вид", приказывают бойцам чуть ли не голыми руками их штурмовать

Российские оккупанты жалуются на командование, потому что заставляет их штрумировать позиции Сил обороны Украины без прикрытия бронетехники и неоправданными потерями. Об этом рассказал инструктор российских отрядов "Шторм Z" Святослав Голиков в своем телеграмм-канале "Филолог в засаде".

Он возмущается, что оккупанты несут огромные безвозвратные потери в результате "мясных штурмов". Украинские воины, по его словам, заманили россиян в огневой мешок и ликвидировали с помощью минометов, дронов и кассетных боеприпасов.

"Был у меня вчера порыв написать о необученных деградантах, которые успели доложить наверх о взятии позиции, которая оказалась по итогу невзятой, и начали рьяно гонять туда людей, чтобы не иметь бледного вида перед высшим начальством, и на днях похоронили отряд "штурмов" (ред. — штурмовиков), среди которых были знакомые мне люди. Артподготовки не было, обещанный "Солнцепик" не приехал, но был приказ на штурм", — пишет он.

Оккупант добавил, что российские штурмовики попали в "огневой мешок", из которого так и не смогли выбраться.

"С двух сторон обложили минометами, потом накрыли кассетами и добивали птицами. Многих сразу задвохсотило, плюс тяжелых трехсот вытащить не смогли", — подытожил он.

Напомним, что в Донецкой области два десятка штурмовиков 155-й бригады морской пехоты забаррикадировались в одном из помещений и отказались выполнять приказы командования, потому что не хотят быть "пушечным мясом".

Ранее колонна российской техники не доехала на штурм позиций Сил обороны в районе Новомихайловки, поскольку ее со всех сторон атаковали FPV-дроны. На штурм ехали 12 единиц бронированной техники.