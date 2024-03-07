"Никаких красных линий": Макрон заявил, что для поддержки Украины нет ограничений

По словам французского президента, Париж продолжит оказывать помощь Киеву и Кишиневу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на встрече с руководителями политических партий, подчеркнул, что Франция не намерена устанавливать "никаких ограничений" в своей поддержке Украины. Об этом сообщает издание La Depeche.

Политик пояснил лидерам партий, что Франция не ставит "никаких границ" и "никаких красных линий" в своей поддержке Украины, которая находится в состоянии войны с Россией.

Также Макрон подчеркнул свою "непоколебимую поддержку" Молдовы в контексте угрозы со стороны России.

В издании отметили, что в последнее время французский лидер активно высказывает свою поддержку Украине со стороны Запада, призывая своих партнеров усиленно поддерживать страну в борьбе с Россией.

Напомним, 5 марта Макрон поддержал привлечение неевропейских стран для удовлетворения военных потребностей Украины. Производство в Европе, как заявил президент Франции, увеличили, но потребности Киева находятся на таком уровне, что стоит смотреть на будущее.

А также президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

Напомним, 1 марта в МИД Франции назвали главную задачу страны в войне. Заявления Эмманюэля Макрона о введении западных войск в Украину, как считает министр иностранных дел Стефан Сежурне, способствуют "стратегической двусмысленности", позволяют Франции быть "на правильной стороне истории".