"Успешно демобилизован": в ВСУ заявили о ликвидации командира ВС РФ из отряда "Пересвет" (фото)

Судя по опубликованному видео, офицер пытался продолжить путь после ранения, но из-за сильного кровотечения он упал и "отключился". За ликвидацией российского офицера стоят аэроразведчики 30-й ОМБр.

Силами обороны Украины на фронте ликвидирован капитан Вооруженных сил России Алексей Иванов, командир роты 33-го отряда специального назначения "Пересвет". Об этом 7 марта сообщил полковник ВСУ Анатолий "Штефан" Штрирлиц в своем Telegram-канале.

"Успешно демобилизован", — прокомментировал полковник ВСУ работу Сил обороны.

За ликвидацией российского офицера, как выяснилось, стоят аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили сами бойцы в своем неофициальном Telegram-канале Aeromomber и опубликовали видео, которое Фокус не публикует по этическим соображениям.

На записи видно, как офицер получил осколочные ранения, после чего продолжил путь. Пока он шел, по его штанам стекала кровь, после чего он упал на землю и снял бронежилет и каску. После этого, по всей видимости, Иванов так и не встал.

Чем известен отряд специального назначения "Пересвет" ВС РФ

Согласно открытым источникам, отряд специального назначения "Пересвет" был создан в 2006 году по указу главы МВД России. Он был сформирован на базе нескольких подразделений, включая 293-й отдельный разведывательный батальон "Пересвет", ОИСБ и Специальный моторизированный полк, все из 55-й дивизии внутренних войск МВД России.

Главной целью отряда декларированы сотрудничество с правоохранительными органами по обеспечению общественного порядка, защите населения в Москве и противодействию террористическим угрозам. Члены отряда проходили двухмесячное боевое обучение в учебном центре в Смоленске, где имела место практика тактических приемов и методов освобождения заложников, особенностей борьбы с террористическими группировками. Отряд был размещен в Московском военном округе Внутренних войск по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 23а.

Напомним, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске прозвучал мощный взрыв. В результате была ликвидирована одна из колаборанток, которая участвовала в организации незаконных выборов президента РФ на оккупированной территории Украины.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что украинские военные из РСЗО Himars нанесли удар по построению 155-й бригады морской пехоты России. Вследствие удара 19 военнослужащих бригады погибло