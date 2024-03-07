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Атака дронов на завод "Северсталь" в Череповце: росСМИ показали видео удара

Анастасия Ковалева
В Череповце дроны атаковали металлургический завод "Северсталь"

По словам губернатора Вологодской области, на территории предприятия якобы нарушилась работоспособность печи. Однако, как пишут российские журналисты, на самом деле завод атаковали БПЛА.

В четверг, 7 марта, в Череповце Вологодской области РФ произошел взрыв в районе металлургического комбината "Северсталь". Российское медиа Sota опубликовало видео атаки дронов на предприятие.

"Так выглядела сегодняшняя атака дрона по металлургическому комбинату "Северстали" в Череповце", — говорится в сообщении.

Также в источнике добавили, что российский канал "ГородЧе", изначально опубликовавший видео, удалил его по требованию прокуратуры. Ранее результаты атак запретило публиковать правительство Ленинградской области.

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Что известно про взрыв на заводе "Северсталь"

Согласно заявлению и.о. губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, работоспособность печи не была нарушена, и предприятие продолжает свою деятельность в обычном режиме.

Пост директора "Северстали"

Отметим, что ранее генеральный директор завода сообщал о "технологическом инциденте", который произошел на заводе утром 7 марта. Однако согласно высказываниям сотрудников завода, одна из доменных печей была полностью выведена из строя.

Пост директора "Северстали"

При этом в соцсетях местные жители подвергли сомнению официальную версию о "технологическом инциденте". Одно из местных изданий "Череповецкая истина" со ссылкой на собственные источники утверждает, что реальной причиной взрыва была атака на завод БПЛА.

Пост местного издания

ПАО "Северсталь" — сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

Напомним, 6 марта в росСМИ сообщили об атаке на аэродром и нефтебазу в Воронежской области РФ.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что БПЛА дважды атаковали склад горюче-смазочных материалов в регионе. Он рассказал, что в результате атаки пострадавших нет.