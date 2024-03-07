"Зубы дракона": Федоров показал строительство фортификаций в Запорожской области (фото, видео)

Военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно над установкой "зубов дракона", бетонных укрытий, траншей и огневых позиций.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров показал, как происходит строительство фортификаций в области. В Telegram он опубликовал соответствующее видео.

Чиновник рассказал, что военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно. Он подчеркнул, что все это происходит ради безопасности защитников на фронте и жителей в тылу.

"Вместе защищаем", — говорится в его заметке.

В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о том, что на Запорожском направлении проводится строительство оборонительных фортификаций. Среди прочего создают так называемые "зубы дракона", бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.

В Запорожской области, как говорится в отчете Генштаба ВСУ от 7 марта, продолжаются бои. На Ореховском направлении враг совершил 16 тщетных атак в районах западнее населенных пунктов Роботино и Вербово Запорожской области.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что соответствующие сооружения строят по всей стране. Опорные пункты создают и на территории Сумской области.

Строительство фортификаций в Запорожской области и отсутствие средств

Кабмин, как стало известно 12 февраля, не выделил деньги на сооружения для обороны Запорожской области. Известно, что планировалось закупить 45 тысяч "зубов дракона" на общую сумму 88,5 млн гривен. Согласно документации, весь товар должны были поставить до середины марта.

Однако заказчик объявил о снятии тендера из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета. Также отсутствует распорядительный документ украинского правительства по распределению средств из госбюджета Запорожской области на эти цели.

Напомним, в декабре 2023 года украинские военные показали, как готовятся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимают меры по усилению обороны. На наиболее рисковых направлениях Черниговской области украинские военные укрепляют рубежи и позиции первой и второй полосы обороны.