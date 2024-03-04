Не стена из "Игры престолов": в ВСУ рассказали об уровне защиты фортификаций (видео)

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, оборона состоит из нескольких уровней, которые располагаются на разных расстояниях от линии фронта. Укрепления размещены как на передовых направлениях, так и на второй и третьей линиях обороны.

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Хотя укрепления играют ключевую роль в условиях войны, они не могут быть аналогом неприступной стены из сериала "Игра престолов". Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

Лиховой отметил, что многие выводы о недостаточности укреплений создаются из-за негативного имиджа, формируемого российской пропагандой. Он отметил труд инженерных войск, которые работают круглосуточно над созданием фортификаций. На практике эти работы начались еще до выхода из Авдеевки, и продолжаются и по сей день.

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"Большая часть тех выводов негативных имиджевых которые делаются относительно того, что якобы у нас укреплений нет, они к сожалению работают в русле российской пропаганды и компрометируют не только командование, а, в первую очередь, воинов инженерных войск которые выполняют просто титаническую работу днем и ночью", — рассказал спикер.

Он отметил, что оборона состоит из нескольких уровней, которые располагаются на разных расстояниях от линии фронта. Процесс создания укреплений продолжается при участии областных военных администраций, командования Сил поддержки ВСУ и инженерных подразделений механизированных пехотных бригад.

"Конечно, укреплений много не бывает. Все хотят, чтобы их было больше. Но следует понимать, что это не может быть стена, как в "Игре престолов". То, что есть на самом деле, что уже создано или усиливается, — это огромная сеть запасных позиций, взводные опорные пункты, траншеи длиной сотни метров с огневыми ячейками, щелями перекрытия, иногда с бронированными капсулами безопасности, есть капониры для танков, противотанковые рвы, есть также минные заграждения", — пояснил Лиховий.

Он также отметил, что подобные укрепления размещены как на передовых направлениях, так и на второй и третьей линиях обороны. Эти сооружения предназначены для остановки противника в случае его дальнейшего наступления в Донецкой области.

Отметим, что стена в "Игре престолов" служила защитой людей от "белых ходоков", которые не могли преодолеть эту преграду.

Напомним, издание The New York Times писало, что российские войска продолжают постепенно достигать определенных успехов на Авдеевском направлении. Среди причин дефицит боеприпасов и уменьшение западной помощи. Но есть еще одна причина — плохие фортификационные сооружения.

Также напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что Кабинет Министров выделил 1,3 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении.