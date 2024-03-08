ВС РФ хотят закрепить успех после взятия Авдеевки, чтобы повысить рейтинг Путину, — СМИ

Как рассказал аналитик Иван Киричевский, сейчас оккупанты усилили атаки на Купянском направлении, чтобы восстановить контроль над важной логистической артерией.

Российские войска хотят закрепить свой успех после взятия Авдеевки. Им нужно дальше продвинуться в Донецкой области, чтобы повысить рейтинг президента РФ Владимира Путина перед выборами. Об этом пишет издание Liga.net.

Как рассказал аналитик Defense Express Иван Киричевский, "тайминг" уже сорван. Так, у ВС РФ еще весной 2023 года появился план захватить полностью Луганскую и Донецкую области. Сейчас оккупанты усилили атаки на Купянском направлении, чтобы восстановить контроль над важной логистической артерией. Однако даже это реализовать у них не получается.

"Из-за освобождения ВСУ Харьковской области россияне уперлись в Бахмут – где в теории должен был пролегать их логистический маршрут. Это был для них своеобразный ключ для продвижения дальше, вглубь Донбасса. Там тоже не выгорело", — сказал он.

Более того, по словам Киричевского, даже кампания по захвату Авдеевки увенчалась у россиян успехом только со второго раза. Так, первая попытка пойти на штурм города была предпринята оккупантами еще весной 2023 года. Правда, медийно она выпала из виду на фоне событий в Бахмуте.

Позже, как рассказал аналитик, была вторая попытка наступать на Авдеевкой 40-тысячной группировкой. Она началась в октябре 2023 года и закончилась в феврале 2024 года.

"Российский план явно не предполагал, что бои за Авдеевку продлятся целых четыре месяца. Учитывая высокие показатели всех потерь – убитые, раненые, дезертиры – свою группировку они фактически обновили полностью", — сказал он.

Ситуация на фронте

Как рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, ситуация сложная и напряженная. В первую очередь все связано с нехваткой 155-мм снарядов. Кроме того, не хватает людей, чтобы проводить ротации.

Однако, как сообщается, у россиян тоже есть проблемы с людьми и снарядами. У них не хватает личного состава, чтобы проводить масштабные наступательные операции. Сейчас РФ хочет добиться максимальных тактических побед до 17 марта.

"На Лимано-Купянском направлении враг тщетно пытался атаковать Синьковку. Не получилось. Поэтому россияне пробуют опрокидывать силы и атаковать в районе Тернов и Ямполевки. Там продолжаются тяжелые бои. Однако им не удается продвинуться", — сказал он.

Также Евлаш заявил, что вблизи Часового Яра ситуация также очень напряженная. Продолжаются тяжелые бои в Ивановском, ВС РФ пытаются атаковать с Богдановки.

"Они абсолютно не учитывают потери. Каждый день мы видим безумные видео, где просто подъезжает БТР, спешит пехоту, эти штурмовые отряды убивают. Несколько раз в день. Каждый день. Именно с этим связаны такие интенсивные боевые действия", — заявил Евлаш.

Напомним, военный спрогнозировал развитие войны в Украине. По словам бойца Максима Морозова, Киеву следует обратить внимание на подход азербайджанцев в решении конфликтов. Так, в социуме в Киеве очень много негатива.

Также СМИ сообщали, что ВС РФ применяют КАБы для быстрого захвата территорий. По словам полковника украинской армии в отставке, авиабомбы являются дорогостоящим, но в то же время эффективным инструментом для противника. Удары по позициям ВСУ расчищают путь для пехоты оккупантов.