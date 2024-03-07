"Заморозка возможна": военный спрогнозировал развитие войны в Украине (видео)

По словам бойца Максима Морозова, Киеву следует обратить внимание на подход азербайджанцев в решении конфликтов.

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Боец Легиона "Свобода" Максим Морозов заявил, что вариант заморозки российско-украинской войны вполне возможен. При этом он призвал украинских воинов цепляться за каждую возможность победить. Об этом он рассказал в эфире программы "Темы с Мосейчук".

По его словам, в социуме в Киеве очень много негатива.

"Общаешься с воинами — уныние, общаешься с людьми — уныние. Общаешься с волонтерами, так даже волонтерских миссий уже не хватает людей", — рассказал Морозов.

Военный признался, что его "триггерят" подобные настроения среди украинцев. Именно поэтому он призывает обратить внимание на подход азербайджанцев в решении конфликтов.

"Перетерпеть. Независимо от смены власти в Европе и Америке — дождаться своего шанса. Да, они "приморозили" карабахскую войну. Азербайджан знал, что он не может. Если у нас уважаемые эксперты и уважаемые военные увидят, что у нас нет шанса — нужно использовать тот, который нас приведет к победе", — рассуждает Морозов.

По мнению Морозова, только один человек может дать вердикт о вероятности заморозки конфликта.

"Заморозка возможна, другие шансы — все возможно. Об этом должен сказать сейчас Верховный главнокомандующий. Так сложилась судьба, что реальная власть сейчас у президента", — заключил он.

Что говорят про вероятность заморозки войны

29 февраля Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что заморозка конфликта даст возможность России подготовиться к новому эту войны. Такое решение не приведет ни к чему хорошему. У РФ появится возможность зафиксировать свой "непроигрыш".

А глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Кремле были бы "очень рады" заморозить войну, заставив Украину признать временно захваченные территории российскими.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники не оказывают давления на Украину в вопросе "замораживания" войны и прекращении защиты своих территорий.

Ранее СМИ сообщали, что Путин предлагал США заморозить войну в Украине, но переговоры не увенчались успехом. Источник в Соединенных Штатах в комментарии изданию отрицал какие-либо официальные контакты с Кремлем и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах "за спиной" у Киева. Однако, по его словам, между россиянами "не в правительстве", вероятно, были неофициальные разговоры.