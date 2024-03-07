"Заморозка можлива": військовий спрогнозував розвиток війни в Україні (відео)

За словами бійця Максима Морозова, Києву слід звернути увагу на підхід азербайджанців у вирішенні конфліктів.

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Боєць Легіону "Свобода" Максим Морозов заявив, що варіант заморозки російсько-української війни цілком можливий. При цьому він закликав українських воїнів чіплятися за кожну можливість перемогти. Про це він розповів в ефірі програми "Теми з Мосейчук".

За його словами, у соціумі в Києві дуже багато негативу.

"Спілкуєшся з воїнами — зневіра, спілкуєшся з людьми — зневіра. Спілкуєшся з волонтерами, так навіть волонтерських місій уже не вистачає людей", — розповів Морозов.

Військовий зізнався, що його "тригерять" подібні настрої серед українців. Саме тому він закликає звернути увагу на підхід азербайджанців у вирішенні конфліктів.

"Перетерпіти. Незалежно від зміни влади в Європі та Америці — дочекатися свого шансу. Так, вони "приморозили" карабаську війну. Азербайджан знав, що він не може. Якщо в нас шановні експерти і шановні військові побачать, що в нас немає шансу — потрібно використати той, який нас приведе до перемоги", — міркує Морозов.

На думку Морозова, тільки одна людина може дати вердикт про ймовірність заморозки конфлікту.

"Заморожування можливе, інші шанси — все можливо. Про це має сказати зараз Верховний головнокомандувач. Так склалася доля, що реальна влада зараз у президента", — підсумував він.

Що говорять про ймовірність заморозки війни

29 лютого Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що заморожування конфлікту дасть можливість Росії підготуватися до нового цього війни. Таке рішення не призведе ні до чого хорошого. У РФ з'явиться можливість зафіксувати свій "непрограш".

А глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що в Кремлі були б "дуже раді" заморозити війну, змусивши Україну визнати тимчасово захоплені території російськими.

Водночас сам президент України Володимир Зеленський заявив, що західні союзники не чинять тиску на Україну в питанні "заморожування" війни і припинення захисту своїх територій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін пропонував США заморозити війну в Україні, але переговори не увінчалися успіхом. Джерело в Сполучених Штатах у коментарі виданню заперечило будь-які офіційні контакти з Кремлем і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах "за спиною" у Києва. Однак, за його словами, між росіянами "не в уряді", ймовірно, були неофіційні розмови.