"Війна для наших дітей": у Зеленського пояснили загрозу заморозки конфлікту з РФ (відео)

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ повністю відмовилася від свого "маскування", яке носила останні три десятки років. Однак Сили оборони України змогли зруйнувати імідж Кремля.

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Заморожування конфлікту дасть можливість Росії підготуватися до нового цього війни. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, таке рішення не призведе ні до чого хорошого. В РФ з'явиться можливість зафіксувати свій "непрограш".

"Нам пропонують зафіксувати "непрограш" Росії й дати можливість окупантам "апгрейдитися" до третього етапу війни, в якій братимуть участь наступні покоління українців. Або ж ми. Заморожений конфлікт — це війна для наших дітей", — сказав Подоляк.

Він також зазначив, що особливо дивно, коли хтось на Заході пропонує піти на переговори. Деякі політики думають, що після того, як РФ "не програє" війну, то почне поводитися по-іншому. Нібито вона не нарощуватиме армію, не продовжуватиме інвестувати в тероризм, не створюватиме напружені ситуації у світі.

"На таке може сподіватися тільки людина зі слабкими інтелектуальними можливостями", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що РФ повністю відмовилася від свого "маскування", яке носила останні три десятки років. Так, Кремль постійно вів війни: у Чечні, в Грузії, в Сирії, в Україні. Однак Сили оборони України змогли зруйнувати імідж РФ про те, що вона країна-монстр, яка може захоплювати європейські столиці за лічені дні.

"Це все знищено. Немає сенсу боятися Росії. Хоча вона ресурсна, потужна, має велику кількість людей, які нікому не потрібні". — сказав Подоляк.

За його словами, будь-який заморожений конфлікт із РФ — це програш демократичного світу.

Михайло Подоляк про заморозку війни (дивитися з 20 хвилини)

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що якщо Україна впаде, НАТО воюватиме з Росією. На думку Героя України, комбата Кирила Вереса, конче необхідна ротація для підрозділів на фронті та відпочинок для них хоча б на 2 тижні. Про 2-3 роки відпочинку для військових зараз не йдеться.

Також командир батальйону К-2 54-ї ОМБр, Герой України Кирило Верес сказав, що Україна ризикує втратити те, що вже є. За його словами, вкрай необхідна ротація для підрозділів на фронті та відпочинок для них хоча б на 2 тижні. Про 2-3 роки відпочинку для військових зараз не йдеться.