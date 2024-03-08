Вслед за США: Британия и Германия предупредили своих граждан об угрозе на территории России

Немецкое дипведомство "категорически" не рекомендует осуществлять поездки в Россию. Британская сторона напоминает, что некоторые регионы РФ подвергаются атакам БПЛА и ситуация внутри страны может обостриться "без предупреждения".

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило граждан, чтобы они воздержались от поездок в Россию из-за последствий продолжающейся войны с Украиной. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

"Ситуация в России непредсказуема", — отметили британские дипломаты.

В МИД отметили, что в некоторых частях России происходят атаки дронов. Кроме того, там отсутствуют рейсы для возвращения в Великобританию. Также у британского правительства довольно ограниченные возможности по предоставлению консульской помощи в РФ.

"Политические митинги и демонстрации могут проходить в Москве, Санкт-Петербурге и по всей России. Проверьте местные СМИ для получения последней информации. Будьте бдительны и избегайте любых политических демонстраций и собраний", — отметили в ведомстве.

Там заявили, что ситуация в РФ может обостриться "без предупреждения". Также в МИД предложили британцам рассмотреть возможность выезда из России.

"Гражданам Великобритании следует всегда проявлять крайнюю осторожность. Путешествуйте по России или за ее пределами на свой страх и риск", — сказано в сообщении.

В Германии призвали граждан не ехать в РФ

ФРГ усилила рекомендации для граждан не посещать Россию. Соответствующее сообщение также было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел. Немецкие дипломаты заявили, что категорически не рекомендуют своим гражданам посещать страну.

"За последние месяцы Москва и особенно ее южные окрестности несколько раз подвергались атакам беспилотников. На данный момент они причинили ограниченный материальный ущерб. Нельзя исключать и дальнейшие атаки. То же самое касается возможных атак на сеть общественного транспорта, особенно на движение поездов", — сказано в сообщении.

В МИД ФРГ заявили, что свобода прессы в Российской Федерации крайне ограничена, в частности, из-за новых законов о цензуре. В этом контексте высокие тюремные сроки неоднократно произвольно выносятся за публичные высказывания с критикой правительства. Иногда даже из-за частных заявлений в социальных сетях.

"В связи с несанкционированными митингами и демонстрациями по всей стране могут происходить массовые, порой насильственные действия силовиков", — отметили в МИД Германии.

Отметим, что 7 марта посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов. На сайте дипведомства советуют гражданам Соединенных Штатов быть бдительными на протяжении следующих 48 часов, а также следить за новостями в местных СМИ.

Напомним, что в РФ БпЛА атаковал комбинат "Северсталь" и попал в индукционную плиту. Власти сообщили о производственных неполадках из-за попадания неизвестного БпЛА. Пострадавших в результате инцидента нет.