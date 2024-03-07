БПЛА ударили по Ленинградской области: боевая авиация поднялась в воздух, — росСМИ

Российская ПВО не могла сбить дроны в пяти областях из-за того, что те летели на минимальной высоте почти над деревьями. По информации журналистов, БПЛА якобы запустили из Черниговской области.

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В четверг 7 марта Ленинградскую область (Российская Федерация) атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщило издание Mash.

"Два украинских дрона сбили в небе над Ленинградской областью", — говорится в сообщении.

По информации российских журналистов, дроны летели на минимальной высоте почти над деревьями. Из-за этого их якобы не смогли сбить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях. СМИ утверждают, что в этих регионах был введен план "Ковер".

Возле Санкт-Петербурга лесополоса более редкая, поэтому в регионе подняли истребители, которые отработали около 5-6 часов утра (мск). Россияне считают, что дроны могли запустить из Черниговской области. Сейчас эксперты устанавливают их модель.

Атака БПЛА в Ленинградской области: реакция властей

На момент выхода публикации губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Минобороны России не прокомментировали удары БПЛА по региону. Зато в оборонном ведомстве сообщили, что в течение ночи 7 марта российская противовоздушная оборона якобы перехватила украинский беспилотник над Курской областью, еще три дрона якобы были уничтожены над территориями Брянской области и два над Тульской.

Также около 14:00 (мск) была якобы пресечена попытка атаковали с помощью БПЛА объекты в РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении Минобороны России.

Около 14:15 (мск) российская ПВО также якобы уничтожила украинский дрон над Белгородской областью.

Заметим, что на момент выхода публикации украинская сторона не комментировала атаку дронов по регионам России.

Напомним, 6 марта в росСМИ сообщили об атаке на аэродром и нефтебазу в Воронежской области РФ. По словам журналистов, взрывы были слышны в Коминтерновском, Северном, Центральном, Ленинском и Левобережном районах города.

В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что БПЛА дважды атаковали склад горюче-смазочных материалов в регионе. Он рассказал, что в результате атаки пострадавших нет.