Разрыв в более 25 млрд: британский комитет считает 10-летний план армии нереалистичным

Несмотря на российско-украинскую войну британской армии грозит урезание расходов, потому что приоритет будет отдаваться ядерной программе.

Парламентский комитет Великобритании сообщил о самом большом разрыве доступности с 2012 года между бюджетом Минобороны и требованиями к оборудованию армии. Об этом сообщает Defense News.

Обзор Комитета государственных счетов появился через два дня после того, как правительство решило не выделять дополнительное финансирование для военных на 2024 год. Поэтому дефицит 10-летнего плана оснащения, который опубликовали в Минобороны, обнародованный в конце 2023 года, составит 16,9 млрд фунтов. Однако эта сумма может вырасти еще на 12 миллиардов фунтов.

Комитет ежегодно пересматривает 10-летний план оборонного оборудования в рамках своей роли в надзоре за тем, как правительство тратит деньги. Последний отчет стал особенно критическим. 31 марта 2023 года Минобороны выделило бюджет 288,6 млрд фунтов на следующие 10 лет, что на 46,3 млрд фунтов стерлингов больше, чем было в 2022 году.

"Однако прогнозируемые расходы выросли на 65,7 млрд фунтов стерлингов до 305,5 млрд фунтов стерлингов, что привело к дефициту в 16,9 млрд фунтов стерлингов между потребностями МО и имеющимся бюджетом", — сообщили в комитете.

Причиной разрыва средств и потребностей связано с решением Минобороны полностью финансировать оборонное ядерное предприятие. Речь идет о строительстве четырех атомных ракетных подводных лодок класса Dreadnought производства BAE Systems. Субмарины должны поступить на вооружение в ближайшие 10 лет. Также около 11 млрд фунтов к потребностям предоставит инфляция.

Из-за дефицита средств почти все программы британской армии, кроме ядерной, могут быть под угрозой. Поэтому специалисты считают такую политику недальновидной, потому что в защите интересов Соединенного Королевства правительство как будто полагается на союзников НАТО. Лейбористы уже обещают поднять расходы на оборону на 2,5%, но как это будет делаться неизвестно. До конца 2024 года состоятся выборы, лейбористы пока лидируют в опросах.

Напомним, 7 марта в Британии анонсировали финансирование 10 тысяч дронов для Украины, среди которых будут дроны-камикадзе, разведывательные БПЛА и FPV.

6 марта в МИД Британии заявили о готовности одолжить Украине все замороженные активы РФ в качестве займа.