У врага шансов нет: Гуменюк назвала причину массированных ударов РФ по Херсонщине

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", россияне все еще верят, что смогут взять под свой контроль правый берег южного украинского региона, но таких шансов у них нет. В результате днем и ночью не прекращаются обстрелы.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. В частности речь идет про Херсонскую область, где удары начали происходить с особой интенсивностью. Об этом заявила руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, противник хотел бы вернуть под свой контроль правый берег Херсонской области, который был потерян еще в 2022 году, но высадиться там практически невозможно. В связи с этим используется тактика террора с обстрелами как днем, так и ночью.

"К сожалению, враг очень мощно терроризирует херсонские населенные пункты, в частности правый берег вдоль уреза воды. Это продолжение так называемой предвыборной кампании. Они пытаются убедить население временно оккупированного левого берега в том, что продвигаются якобы к правому, что "русский мир" — это хорошо, что им на левом берегу живется тихо, а правый — постоянно под обстрелами", — заявила Наталья Гуменюк.

В результате, продолжает представительница ОК "Юг", ВС РФ используют артиллерию, беспилотника различных модификаций и сбрасывают осколочные боеприпасы.

Прошедшей ночью были атакованы населенные пункты у устья Днепра, где острова — Белозерка и Станислав. Там российские оккупанты пытаются давить, изображая возможность того, что они могут продвинуться вперед.

"Но все уже увидели, что и фортификационные сооружения правого берега мощные и крепкие, обустраиваются и подновляются не из-за того, что враг, возможно, здесь продвинется, а чтобы продемонстрировать врагу, что шансов он не имеет", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 8 марта сообщалось, что ВС РФ атаковали шесть областей Украины, в результате чего зафиксированы попадания и пострадавшие. Украинская противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Удалось уничтожить 33 БПЛА, однако есть попадания в нескольких регионах.