Имеет две цели: эксперт объяснил, зачем ВС РФ массированно бьют по Одессе

Россия хочет, чтобы Украина потеряла выход к Черному морю, а граждане боялись постоянных массированных атак со стороны Кремля.

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Российские власти пытаются повлиять на украинцев, каждую ночь обстреливая Одессу и Одесскую область дронами-камикадзе или ракетами. Главная физическая цель враг — повлиять на экономику и на рядовых граждан. О планах РФ по Одесской области рассказал военный эксперт из Центра Разумкова Николай Сингуровский в интервью порталу "Обозреватель".

Журналисты поинтересовались у эксперта, почему ВС РФ в течение последней недели ежедневно наносили удары по Одессе и области. Сингуровский объяснил, что таким образом Кремль планирует достичь две цели, чтобы кое-что показать россиянам и украинцам.

Первая глобальная цель Кремля — отрезать Украину от Черного моря. Благодаря этому будет потеряна возможность торговать сельскохозяйственной продукцией, а это разрушит украинскую экономику. Кроме того, подобные атаки показывают россиянам, что они достигают хотя бы таких "успехов".

"Они [российские захватчики — ред.] уже заявляли, мол, мы захватим Николаев, Одессу, все южное побережье Украины. Для внутреннего пользования надо как-то подтверждать свои слова".

Вторая цель РФ — дестабилизация психики украинцев. Этого достигают, целенаправленно ударяя по мирным городам.

"Они [обстрелы — ред.] совершаются для психологического эффекта, чтобы подавить нашу волю".

Обстрел Одессы — детали

Отметим, в течение февраля и первой недели марта ВС РФ почти каждую ночь запускали дроны-камикадзе по Одессе и Одесской области. Следствием удара 2 марта является гибель 12 человек, ранее писал Фокус. Согласно данным командования Воздушными силами ВСУ, в воздух поднялось 17 дронов-камикадзе Shahed-136, из них было сбито 14. В результате российского обстрела пострадали жители Харьковской и Одесской областей. В Одесской области дрон повредил несколько квартир жилого дома: люди погибли в руинах. Среди погибших пятеро детей: 3-месячный Тимофей, 4-месячная Елизавета, 3-летний Марк, 8-летняя Злата, 10-летний Сергей.

Напоминаем, 7 марта россияне ударили по Одессе в момент, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. На видео с места событий можно увидеть дым над портом, тогда как политики находились возле Морского вокзала.

В ночь на 8 марта ВС РФ вновь запустили дроны-камикадзе, которые угрожали Одесской области и ряду других регионов. Днем 7 марта взрывы прогремели в Сумах: россияне ударили по городу управляемыми авиабомбами.