Запустила С-300, "Смерч" и КАБ: РФ массированно обстреляла Покровский район Донбасса (фото, видео)

В Мирнограде более 2,5 тысячи человек остались без электричества из-за разрушения электрической подстанции. Из-за атаки ВС РФ также был поврежден газопровод, рассказал и.о. начальника МВА Юрий Третьяк.

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Мирноград, Шахово и Новогродовку Донецкой области 8 марта. В результате атаки ранения получили четыре человека. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре в Telegram.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

В прокуратуре отметили, что в 02:20 8 марта россияне осуществили массированный ракетный обстрел Мирнограда. Ранения получили 54-летняя женщина, которая находилась дома. Меньше, чем за полчаса противник атаковал село Шахово Покровского района. В частности, российский снаряд попал в школу, в которой находился сторож — 48-летняя женщина, у нее диагностировали гематомы.

Также россияне дважды ударили по Новогродовке. В результате 38-летнюю женщину и 77-летнего мужчину госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями и минно-взрывными травмами.

В Донецкой прокуратуре считают, что ВС РФ могли атаковать Донецкую область с помощью ЗРК "С-300", КАБ-250 и РСЗО "Смерч".

По информации и.о. начальника Мирноградской ГОА Юрия Третьяка, в городе произошло два попадания, одна из ракет попала на территорию шахты, а другая — в жилой микрорайон.

"Там было возгорание, ракета не взорвалась на территории шахты. А в микрорайон было два попадания, предварительно "С-300", есть разрушения", — сказал Юрий Третьяк.

Он подчеркнул, что была разрушена электрическая подстанция, которая питает часть микрорайона, поэтому более 2,5 тысячи абонентов остались без электричества. Также был поврежден газопровод. Кроме этого, из-за атаки врага повреждено здание общежития, которое на реконструкции, амбулатория, ЦПАУ и по меньшей мере семь многоэтажек.

Человек, находившийся в квартире, получил ранения, его жизни ничего не угрожает.

Третьяк добавил, что энергетики выясняют степень повреждения, возможность переподключения абонентов на другие ТП, тогда как газовики обследуют газопровод и будут ремонтировать его. Он уточнил, что это не магистральный газопровод.

Напомним, ночью 8 марта ВС РФ атаковали мирные города Украины с помощью дронов и ракет. Взрывы прогремели в Донецкой, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. В некоторых регионах есть попадания и пострадавшие граждане.

7 марта военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что российские военные могли атаковать многоэтажку в Одессе 2 марта с помощью БПЛА "шахед" с термобарическим боеприпасом. Эксперт сделал такой вывод, учитывая характер разрушения, дробление бетона и область детонации.