Время для "Альфы": как США могут изменить подход помощи Украине

Трудно представить себе мир с Россией, в котором США не относились бы к Украине как к постоянному партнеру. Это требует инвестиций и гарантий. Слова не могут сравниться с силой небольшого, но постоянного американского присутствия высококвалифицированных "тихих профессионалов". Появится ли американский спецназ в Украине?

Из всех символов американской мощи за рубежом солдат специальных операций США занимает особое место в воображении общественности. Аппетит публики к рассказам о дерзких поступках и смелых авантюрах безграничен, а американские спецоперации предоставляют такие истории достаточно регулярно и наглядно, чтобы поддерживать атмосферу таинственности. Такая публичная огласка заслоняет менее заметный тип спецопераций, которые работают в другом измерении. Это работа советников по специальным операциям, которые тихо, настойчиво и индивидуально работают с партнерами Америки, ведущими свои собственные войны. Это та незаметная, кропотливая ручная работа, которая выигрывает войны, затягивает их либо обеспечивает более выгодную позицию на переговорах для их завершения. Украина и ее западные сторонники нуждаются в переломных вариантах, и как можно скорее, пока последствия падения морального духа подобно метастазам не заразили украинскую способность видеть и верить в победу. Вариант есть, он реализован и готов. Это работа для "команды А".

Фокус перевел статью Брайана Петита о новой возможности помощи Украине в войне с РФ.

Команды "А", также известные как "зеленые береты", официально называются оперативными группами спецназа армии США "Альфа". Это компактные подразделения, чье стратегическое и тактическое устройство точно подходит для такого сложного типа войны и столь узкого политического пространства, где необходима максимальная незаметность. Форма, функции и оперативное применение команды "А" идеально подходят для этой военно-политической обстановки. Размещение команды "А" на украинской территории для обучения, консультирования и оказания помощи украинским силам, расположенным далеко за зонами активных боевых действий, не требует особого воображения, адаптации и изменений. Но это потребует политической воли и переоценки рисков.

Команды "А", также известные как "зеленые береты", официально называются оперативными группами спецназа армии США "Альфа" Фото: US Army

Этот назревший шаг закономерен в свете двухлетней расширяющейся поддержки Украины со стороны США и их союзников. Недоброжелатели будут ссылаться на риски эскалации и увеличения военного участия США. Действительно, все дальнейшие шаги Соединенных Штатов – в том числе и бездействие – таят в себе растущие риски и бесконечные трения. При нынешнем развитии событий Россия одержит верх, Соединенные Штаты и НАТО будут заниматься кризисным урегулированием непривлекательных и дорогостоящих вариантов сдерживания, а российское руководство убедится, что у НАТО не хватит ни духу, ни выдержки, чтобы противостоять незаконной российской оккупации демократической страны. Вместо того чтобы предложить потрепанным российским военным путь к победе, сейчас самое время увеличить расходы и усложнить амбиции. Это тактика, опережающая стратегию. Вариант с командой "А", ограниченный по масштабам и измеряемый по риску, переопределяет стратегически допустимые действия по защите Украины, открывает более широкий путь для поддержки союзников и сигнализирует, что решимость США выходит за рамки одноразовых акций по опустошению оружейных арсеналов и бункеров с боеприпасами. Редко какой потенциал столь соответствует требованиям времени, и редко когда в стратегический момент настолько скромные возможности могут так существенно изменить исход событий.

Оперативный отряд "Альфа"

В состав команды "А" спецназа из 12 человек входят командир (капитан), помощник командира (уорент-офицер), старший оперативный командир (мастер-сержант), сержант по оперативной и разведывательной работе и восемь специалистов. Эти специалисты – младшие офицеры, которые обеспечивают основной оперативный потенциал в направлениях связи, медицинских навыков, вооружений и инженерного обеспечения. Таким образом, это оперативная группа в миниатюре. Обычно в одной группе спецназа насчитывается 54 группы "А". Есть пять действующих групп и две группы Национальной гвардии. Это скрытные, опытные и необычные формирования.

Структура группы "А" остается неизменной с момента ее создания в 1952 году. Это организация времен Второй мировой войны, возрожденная в годы холодной войны для помощи партизанам Восточной и Центральной Европы, которые действовали в тылу наступающей Красной армии. В то время как танковые и артиллерийские сражения должны были происходить на переднем крае, эти группы "А" были призваны действовать в тылу, мобилизуя сопротивление среди оккупированного населения стран Варшавского договора. Таким образом, группы "А" вернулись к своему истоку – это силы, предназначенные для асимметричного противостояния советской, а теперь российской агрессии.

В состав команды "А" спецназа из 12 человек Фото: DVIDS

Команды "А" – не одинокие рейнджеры. Они представляют собой дистанционно распределенные платформы, объединяющие в себе разные виды сил. Внутри команды есть своя собственная штабная структура, которая синхронизирует шесть боевых функций: командование, разведку, маневрирование, ведение огня, поддержку и защиту. Если миссия слишком велика, они задействуют резервные возможности или получают усиление. Группы "А" объединяют гражданские ведомства и психологические операции и способствуют объединению возможностей воздуха, суши, моря, космоса и киберпространства. Группы "А" – это одно из подразделений Командования специальных операций США, которое, несмотря на свою известность в борьбе с терроризмом, также вкладывает значительные средства в силы, обеспечивающие непрямые подходы.

Схема применения

Команда "А" – это отдельное подразделение, которое отличается стойкостью, многофункциональностью и, при необходимости, летальностью. Команды "А" внедряются в население, деревни, общины и действуют сообща с партнерами. В то время как современная война все больше напоминает стерильную видеоигру, подход "зеленых беретов" предлагает противоположное. Он земной, основанный на отношениях и терпении. Хотя группа "А" может сражаться в одиночку как маневренное подразделение, она не предназначена для этого. Это единственное подразделение специального назначения США, которое было отобрано, обучено, подготовлено, экипировано и приспособлено для работы с иностранными партнерами, от регулярных до нерегулярных войск, во всем спектре мирных и военных действий. Все члены группы владеют языками и ориентируются в регионе. По правде говоря, лишь немногие "зеленые береты" могут сносно общаться на украинском языке, но это в данный момент является менее практичным вопросом, чем привлечение квалифицированных и знающих партнеров сил для поддержки боевой подготовки украинцев.

Команды "А" – это множитель силы, а значит, их боевая мощь измеряется способностью задействовать и поддерживать силы партнеров. Сложные условия могут включать в себя работу на иностранном языке, с оружием советских времен, пересекая высокогорный перевал на грузовиках Toyota. В таком сценарии от команды "А" следует ожидать увеличения размера и масштаба, но при этом точности и контроля. В остальном это обычный рабочий день для сил, которые регулярно действуют примерно в 70 странах.

С политической точки зрения, группы спецназа обеспечивают основу для международных операций. Команды "А" и их объединенные вышестоящие командования интегрируют и контролируют силы специальных операций дружественных стран. Это придает политический вес, способствует распределению бремени и позволяет использовать исключительные силы специальных операций стран-партнеров. Американские силы специальных операций имеют десятилетия опыта непрерывной работы по обеспечению оперативной совместимости, в мирное и военное время, с Великобританией, Канадой, Австралией, Польшей, Италией, Данией, Эстонией, Латвией, Литвой, Румынией, Грузией и десятками других стран в НАТО и за его пределами. Таким образом, группа "А" – это "материнский корабль". Он вращается на орбите в определенном районе, приспосабливается к окружающей среде, задействует сети, объединяет возможности и выживает в негостеприимных местах. При правильном подходе эта алхимия дает больший результат, чем можно предположить, исходя из масштабов этого подразделения.

Политический риск

Два фактора указывают на то, что возвращение групп "А" в Украину вполне осуществимо, разумно и давно назрело.

Первый заключается в том, что театр военных действий в Украине приобрел относительно предсказуемую геометрию боевого пространства, удобную для противника. Линии фронта пока что зафиксированы. Украинское общество приспособилось к тому макабрическому, неуютному стилю жизни, который присущ государству, находящемуся в состоянии вечной войны. Предприятия работают, школы ведут уроки, фермеры собирают урожай. Внешние сторонники также возвращаются в Украину. Возвращаются сотрудники посольств, приезжают политики, свободно разгуливают журналисты и ученые. Политическая экономика Украины военного времени, с ее новыми, нормативными моделями поведения, устоялась. Возвращение к таким видам деятельности, как подготовка украинских войск в безопасной зоне, является логичным и естественным развитием событий.

Украинское общество приспособилось к тому макабрическому, неуютному стилю жизни, который присущ государству, находящемуся в состоянии вечной войны Фото: 24 Канал

Эта новая норма включает в себя российские снаряды, падающие на украинские города. Это смертельно опасно и психологически тревожно для украинцев, но в военном отношении это также обманный маневр. Обстреливая крылатыми ракетами тыловые регионы Украины, Россия устанавливает дешевую и ложную демаркацию непреодолимой зоны ведения боевых действий. Позволить этой акции экранирования помешать передовому базированию американских войск – значит дать России легкую победу ценой, которую она может платить бесконечно. Здесь военная логика прокладывает путь к политическим действиям: это управляемое операционное пространство средней рискованности для американских вооруженных сил. Первый же заявленный след американского советника в этом пространстве разрушает устоявшуюся иллюзию и перестраивает зону военных действий картографически и психологически в пользу Украины.

Второй фактор заключается в том, что группы "А" – это ограниченная мера эскалации, которая сигнализирует о повышенных обязательствах, но не дотягивает до конфронтационного прибытия американской бронетанковой бригады. Ясно, что группы "А" не сдержат российских военных от продолжения боевых действий. Но они успокоят украинское руководство и откроют союзникам новые пути для следования и поддержки. Присутствие группы "А", о котором здесь идет речь, – это не малозаметная, секретная операция. Это заявленное присутствие. Такая корректировка политики, физически демонстрируемая группами "А" в Украине, обеспечивает действия на местах, которые соответствуют решительным словам Вашингтона о его приверженности победе Украины. Это будет учитываться в расчетах России при военном планировании и за столом переговоров.

При расчете рисков учитываются возможные потери и приобретения. Ввод в действие групп "А" демонстрирует политическую смекалку в тот момент, когда ни у Запада, ни у Украины, ни у России, похоже, нет ни новых идей, ни скрытых козырей. Уныние открывает возможности. В этот момент статичных полей сражений, оперативных пауз и предвыборной политики есть явная возможность захватить стратегическую инициативу. Возвращение групп "А" в Украину, кроме всей его практической пользы, является геополитическим шахматным ходом, который встряхивает доску именно тогда, когда Россия чувствует, что ее жестокий оперативный подход ведет к победе.

Военный риск

Задача Пентагона – перебросить, защитить и поддержать американских солдат в зоне действия российских дальнобойных орудий. Эти силы будут действовать далеко за пределами зон непосредственного контакта. В этом нет ничего нового; это возвращение к консультативной позиции США с 2015 по 2022 год на территории Украины, хотя и под небезопасным небом. Чтобы сделать этот шаг, американские военные должны отступить от своего обычая обеспечивать "золотой час" медицинской эвакуации, оперативную воздушную поддержку и защитную оболочку американских регулярных сил. Группы "А" предназначены для работы вне этих механизмов поддержки, и так было с тех пор, как их предшественники, "Джедбурги", высадились с парашютами в оккупированной Франции в 1944 году. Например, медик спецназа обучен лечению травм, хирургическим операциям в полевых условиях и расширенному жизнеобеспечению. Связисты управляют множеством систем дальней связи, способных выдержать воздействие радиоэлектронной борьбы. Сержанты-оружейники будут чувствовать себя комфортно на украинском оружейном базаре, где представлены самые разнообразные платформы. Инженеры – специалисты по взрывчатым веществам. По замыслу, группы "А" "созданы для исключений", чтобы действовать именно в такой обстановке.

Задача группы "А" – усилить украинские возможности, объединив усилия Фото: Википедия

Задача группы "А" – усилить украинские возможности, объединив усилия. С точки зрения США, это все еще непрямой подход. Американские солдаты не будут напрямую противостоять россиянам, а вместо этого будут предоставлять опыт украинцам, которые боролись, борются и будут бороться с россиянами. Команды также смогут лучше наблюдать, понимать и передавать на родину знания, полученную с таким трудом, от украинцев, которые упорно сражаются с русскими. Это позволило бы группам "А" вносить обоснованный вклад в калибровку механизмов технической, материально-технической и летальной поддержки, ежедневно поступающих в Украину. Перенеся эту работу в саму Украину, американские войска покинут безопасные условия проживания в защищенных странах НАТО. Американские солдаты, безусловно, будут подвергаться риску, но не большему, чем 31 миллион украинских граждан, день за днем живущих с врагом у ворот.

Контраргументы

Есть три очевидных контраргумента, которые заслуживают внимания.

Первый заключается в том, что американская военная помощь уже оказывается и работает. Это правда, что силы США и НАТО, включая группы "А", обучают и оснащают украинские войска, проходящие ротацию в европейских странах. Модель дистанционного консультирования и помощи с помощью видеотелеконференций, цифрового обмена данными и программ обучения в третьих странах сильно ограничивает возможности. В условиях, когда Россия тратит треть своего бюджета на оборону, а западные запасы боеприпасов исчерпаны, продолжать использовать этот метод недостаточно, чтобы склонить чашу весов в пользу Украины.

Более того, российские лидеры считают, что смогут победить эту союзническую схему поддержки массой и измором. Настал момент развенчать российскую уверенность с помощью нетривиальной математической задачи. Для сравнения, Соединенные Штаты на протяжении десятилетий одновременно развертывали в Афганистане и Ираке более 40 групп "А" или их эквивалентов (взводы морских котиков, группы специальных операций морской пехоты). Если войны в Афганистане и Ираке – войны с гораздо меньшими стратегическими последствиями и низким общественным интересом – заслуживали такого участия, то, несомненно, и эта война достойна внимания. Обладая даже малой частью этих сил, Соединенные Штаты могли бы изменить стратегический ландшафт Украины. Этот шаг представляет собой горизонтальную эскалацию и позиционную войну в сочетании с психологической бравадой. Вне зависимости от реальных цифр, это ставит Россию перед дилеммой, которую необходимо решить. Этого невозможно достичь с баз в Польше и Германии.

Соединенные Штаты могли бы изменить стратегический ландшафт Украины при помощи команды "А"

Второй контраргумент указывает на неспособность групп "А" (и советников в целом) склонить чашу весов в таких местах, как Афганистан. В Афганистане партнерство группы "А" с афганскими силами происходило в условиях распада политического и социального строя. Обученные США афганские коммандос воевали хорошо, но население не было привержено правящему правительству и не проявляло интереса к борьбе за политический порядок, который оно зачастую не видело, не понимало и не чувствовало. Политический фон в Украине противоположный. Украинская демократия продемонстрировала свою легитимность, правительство пережило обезглавливающий удар, а народ выстоял и отразил жесточайшее вторжение. Украина воспользовалась материальной помощью Запада с большим эффектом и, по оценкам, ценой 500 тысяч жертв. Соотнесение возможностей с потребностями необходимо, но в благоприятном политическом контексте это происходит редко и отличает этот вариант от похожих консультативных миссий.

Третье опасение – страх перед "вечной войной" и призрак американских жертв. Вечная война плохо совместима с постоянным партнерством. Помощь украинским военным в подготовке их сил – это меньше первого и больше второго. Трудно представить себе мир с Россией, в котором Соединенные Штаты не относились бы к Украине как к постоянному партнеру. Это требует инвестиций и гарантий. Слова не могут сравниться с силой небольшого, но постоянного американского присутствия высококвалифицированных "тихих профессионалов". Американские советники в Украине продемонстрируют решимость, а вместе с этой решимостью придет и необходимый политический и личный риск американских потерь. Этот риск можно снизить, но не устранить. Вот почему команда "А", как практический и хорошо понятный инструмент опасного маневрирования, на данный момент представляет собой лучший политический вариант, чем введение советников из таких подразделений, как бригады содействия силам безопасности армии США.

Предположения и провокации

Предпосылки, лежавшие в основе противокремлевской программы действий, были опровергнуты, причем неоднократно и часто. До и после вторжения 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты постепенно оказывали поддержку, которая раньше была немыслима: разведывательные данные, высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы, армейские тактические ракетные комплексы, танки M1 Abrams, системы ПВО Patriot, самолеты F-16. К российской угрозе следует относиться серьезно, но она не должна диктовать Западу варианты действий. В этом смысле вопрос о "сапогах на земле" заслуживает нового взгляда. Беспокойство по поводу ввода американских солдат в Украину – это патология американского происхождения, а не российская "красная линия". Дискуссия по поводу американских солдат, действующих на украинской территории, необходима и оправдана, но в нее нужно привнести новые идеи и разумные отправные точки. Государственная политика включает в себя пересмотр стереотипов и соотнесение риска провокаций со стратегическими открытиями. Если американская политика сможет выработать единство, то механика возвращения групп "А" в роли обучающих и консультирующих сил станет, как ни удивительно, обычной военной задачей.

Заключение

В диалоге, характеризующем эту войну, все больше преобладают голоса промышленников: поставляются боеприпасы, закупается оружие, строятся беспилотники, мобилизуются призывники, устанавливаются мины. Такое ограниченное понимание выгодно России. Если заменить термин "промышленность" термином "искусство", то можно сказать, что сейчас происходит гармоничное слияние способностей, возможностей и рисков. Один из потенциалов – это команда "А", созданная именно для таких условий. Возможность – это зашедшая в тупик сухопутная война, которая также обеспечивает стабилизированный, предсказуемый украинский тыл.

Проводить горизонтальную эскалацию необходимо не как провокацию, а как нормализацию и пересмотр возможностей поддержки со стороны США. В совокупности это взвешенный военный шаг, созревший для политических действий. Новый вариант реагирования готов: это работа для команды "А".

Об авторе

Брайан Петит – полковник армии США в отставке, который преподает и консультирует по вопросам стратегии, планирования, специальных операций и сопротивления. Он является адъюнкт-профессором Объединенного университета специальных операций.