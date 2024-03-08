80 уничтоженных бронемашин за день: россияне столкнулись с новой линией обороны ВСУ, — Forbes

По словам аналитиков, завершилось, возможно, последнее крупное наступление российских войск к западу от Авдеевки. Противник потерял 84 единицы техники, которые OSINT-исследователи отметили 2 марта.

OSINT-аналитики ежедневно часами просматривают социальные сети, спутниковые снимки и другие источники в поисках поврежденных, уничтоженных и брошенных транспортных средств — российских войск и Сил обороны. В среднем за день находится несколько десятков новых разбитых российских машин и несколько украинских. Об этом пишет Forbes.

Подсчеты аналитика открытых источников Эндрю Перпетуа и проекта Oryx в целом сходятся с подсчетами потерь российской и украинской техники за первые 700 дней полномасштабной войны: 14 000 и 5 000 соответственно.

Для Перпетуа 1-2 марта значительно прибавилось работы, это немногим меньше, чем 3 февраля, которое стало рекордным днем: 103 уничтоженных, разрушенных или брошенных единиц техники: 73 — российских и 33 — украинских.

2 марта было 97 потерь, из них 84 — российские. Это в четыре раза выше среднесуточного показателя для россиян и вдвое выше среднего показателя для ВСУ.

Потери техники

Февральский рекорд стал итогом четырехмесячной кампании российской армии по захвату Авдеевки. Авторы публикации называют авдеевскую победу ВС РФ пирровой, поскольку 2-я и 41-я общевойсковые армии РФ в итоге потеряли 16 000 человек убитыми, десятки тысяч ранеными и около 700 единиц техники.

Активная оборона ВСУ

Украинская 110-я бригада отступила из Авдеевки в середине февраля. Вместо того, чтобы остановиться в руинах города, россияне продолжали преследовать отходящих бойцов ВСУ у первой линии поселений в нескольких километрах к западу от Авдеевки. Российские войска быстро захватили Степовое, Ласточкино и Северное.

Но в соседней линии сел — Бердычи, Орловка и Тоненькое — украинские 47-я, 3-я и 57-я бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор танками, артиллерией, минометами и беспилотниками.

Благодаря увеличению поставок боеприпасов от европейских союзников Украины (хотя пока и не от США), украинские бригады остановили дальнейшее российское продвижение.

Аналитики "Института изучения войны" ожидали такого развития событий 18 февраля.

"Российские войска, которые понесли большие потери личного состава и техники при захвате Авдеевки, вероятно, достигнут кульминации, когда столкнутся с более свежими украинскими частями на подготовленных оборонительных позициях", — говорилось в сводке ISW.

Свидетельства такой кульминации разбросаны по полям, дорогам и лесополосам к западу от Авдеевки: сотни разбитой российской техники и гораздо меньше разбитой украинской. 84 потери российской техники, которые OSINT-исследователи отметили 2 марта, могут быть следствием последнего крупного наступления россиян к западу от Авдеевки.

Напомним, что Силы обороны оттеснили россиян из Ивановского и ликвидировали вражескую пехоту возле Клещиевки.

Также сообщалось, что операторы морских дронов ВСУ применяют тактику немецких подлодок. MAGURA V5 загнали корвет "Сергей Котов" в открытое море, где его ждала дополнительная группа беспилотников.