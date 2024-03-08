РФ пытается захватить Тоненькое и давит на Бердычи: как изменился фронт возле Авдеевки (карта)

Россияне активизировались на нескольких участках возле Авдеевки Донецкой области. В селе Тоненькое наблюдается сложная ситуация, враг давит с юга и севера, рассказали аналитики DeepState.

Вооруженные силы Российской Федерации давят западнее Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram 8 марта.

"Последние дни враг не прекращает давить западнее Авдеевки", — говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что оккупанты активизировались на нескольких участках возле города. Кроме этого, один из основных ударов ВС РФ идет на северную часть села Бердычи. В частности, россияне пытаются установить контроль для вытеснения ВСУ в западную часть населенного пункта. Также противник давит в восточной части села, чтобы полностью его захватить и проводить диверсионные удары южнее Семеновки Донецкой области.

В селе Тоненькое Донецкой области наблюдается тяжелая ситуация, давление происходит с юга и севера. Однако россиян удалось выбить из тех домов, где они "вешали свои тряпки.

Аналитики добавили, что сейчас началось создание нормальных укрепленных оборонительных рубежей, однако на этом участке они должны были быть подготовлены заранее.

"А сегодня ребятам приходится платить собственной кровью и жизнями, чтобы выиграть это драгоценное время для выстраивания "подготовленных рубежей", — добавили в сообщении.

Авдеевское направление

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении Донецкой области украинские военные отбили 23 вражеские атаки в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское.

Напомним, 8 марта в СМИ сообщили, что оккупанты хотят закрепить свой успех после захвата Авдеевки Донецкой области. Аналитик Defense Express Иван Киричевский отметил, что "тайминг" противника сорван.

6 марта обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке рассказал, что армия РФ не контролировала село Тоненькое Донецкой области. Он подчеркнул, что населенный пункт находится под контролем ВСУ, однако россияне наносят удары из РСЗО по их позициям.