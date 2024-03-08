Япония ввела в эксплуатацию третью подводную лодку класса Taigei: возможности субмарины

Вооружение субмарины состоит из новейших японских торпед Type 18. Также для поражения надводных целей JS Jingei может применять противокорабельную ракету UGM-84L Harpoon Block II.

Японские морские силы самообороны (JMSDF) ввели в строй третью дизель-электрическую ударную подводную лодку JS Jingei класса Taigei, обладающую большой подводной выносливостью. Субмарина с номером SS 515 была введена в состав 4-го эскортного дивизиона 2-ой флотилии, которая базируется на военно-морской базе в префектуре Канагава. Об єтом 8 марта сообщили в Naval News.

Субмарина Jingei — третья из современных подводных лодок класса Taigei, преемница 12 флагманских подводных лодок Японии класса Soryu. Субмарина имеет общую длину 84 м, ширину 9,1 м, осадку 10,4 м. При этом стандартное водоизмещение — около 3 000 тонн, — это немного больше, чем известные предыдущие подлодки класса Soryu. Экипаж субмарины — 70 человек.

Согласно заявлению японского Минобороны, особенностью Jingei является компактная и высокоэффективная система хранения и подачи электроэнергии которая увеличивает выносливость подводных лодок под водой без необходимости увеличения размера лодок.

На субмаринах этого класса также используется новая система боевого управления (CMS), объединяющая передовые интегрированные датчики, системы управления и поражения. Кроме того, используются стелс-технологии и гидролокационная система нового поколения, основанная на технологии волоконно-оптических решеток, для повышения способности к обнаружению.

Вооружение субмарины состоит из новейших японских торпед, получивших название Type 18, которые пришли на смену предыдущих Type 89. Новая торпеда, получившая первоначальное название "G-RX6", будет иметь усовершенствования в ряде областей, включая двигательную установку, обнаружение целей и обработку информации.

Jingei может также применять противокорабельную ракету UGM-84L Harpoon Block II по надводным целям. Дальность полета этой ракеты составляет 248 км, что вызвало дискуссию в Токио.

Ранее сообщалось, что японская компания Kawasaki Heavy Industry представила новый концепт подводной лодки с системами вертикального запуска для Морских сил самообороны страны. Концепция предусматривает использование технологии высокой скрытности, мощных средств обнаружения, улучшенной маневренности и удаления углекислого газа.