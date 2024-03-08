"Я здесь, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии приехал в Киев (видео)

Британский министр обороны подчеркнул, что Соединенное королевство сделало "больше, чем когда-либо", предоставляя самый масштабный на сегодня пакет военной поддержки Украине.

Министр обороны Британии Грант Шаппс в пятницу, 8 марта, прибыл в столицу Украины, чтобы "бить тревогу демократическому миру". Об этом он заявил в своем X (бывший Twitter).

Кроме того, британский министр обнародовал видеозапись, на которой и сообщил, что сейчас находится в Киеве и призвал сделать так, "чтобы Украина выиграла эту войну".

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру — мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну", — написал Шаппс.

Также он отметил, что Великобритания сделала "больше, чем когда-либо", предоставляя самый масштабный на сегодня пакет военной поддержки Украине.

"Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", — добавляет министр.

Кроме того, Шаппс назвал "тревожным звонком для мира" попытки президента Российской Федерации Владимира Путина захватить Украину, ведь победа РФ подставит под сомнения "ценности свободы и демократии" Запада.

Напомним, 7 марта министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил о финансировании закупки и поставки для Вооруженных сил Украины в течение 2024 года 10 тысяч беспилотников.

7 марта Норвегия объявила о предоставлении около 1,6 млрд норвежских крон (153 млн долларов) на закупку боеприпасов для Украины под руководством Чехии. Таким образом Осло обеспечит полное финансирование инициативы Праги.

6 марта Bloomberg сообщало, что союзники Украины выделили почти все необходимое финансирование для возглавляемой Прагой инициативы по закупке сотен тысяч артснарядов для Украины. По данным журналистов боеприпасы могут доставить в Украину уже в ближайшие несколько недель.