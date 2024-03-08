Вслед за США: Германия и Латвия предупредили о возможных терактах в РФ

МИД Германии сообщил о риске атак беспилотников и терактов в общественном транспорте, что в особенности касается поездов. Латвийские дипломаты просят отказаться от поездок в РФ и избегать мест массового скопления в Москве.

Министерства иностранных дел Латвии и Германии выступили с предупреждениями о возможных терактах в России, накануне то же сделало и американское посольство в РФ. Гражданам Латвии и Германии советуется избегать поездок в Россию и не ходить на массовые мероприятия в течение следующих двух суток. Об этом сообщается на сайтах дипломатических ведомств.

МИД Латвии опубликовало предупреждение для граждан в соцсети X о необходимости отказаться от поездок в РФ и избегать мест массового скопления людей в Москве.

Германия, в свою очередь, обновила рекомендации для лиц с двойным гражданством. В публикации сообщается о потенциальном риске атак беспилотников и терактов в общественном транспорте, это особенно касается поездов.

Предупреждения от Латвии и Германии последовали за такими же сообщением от посольства США в РФ. В опубликованном накануне предупреждении идет речь о том, что экстремисты планируют атаки в людных местах, таких как концерты. Возможные теракты называли неизбежными.

В МИД Великобритании также присоединились к предупреждению: британцам советуют воздержаться от поездок в РФ.

8 марта в Москве, на выставке "Россия" на ВДНХ, должен состояться масштабный концерт и некоторые другие мероприятия.

Официально Кремль не комментировал предупреждения стран Запада, но главред RT Маргарита Симоньян откликнулась на сообщения в Telegram.

Пост Маргариты Симоньян

"Недорогие "партнеры"! — написала она. — Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество".

Напомним, что в администрации Байдена разочарованы тем, что в Европе не хотят передавать активы РФ в пользу Украины.

Также сообщалось о том, как дроны Magura добрались до Феодосии и поразили корабль "Сергей Котов".