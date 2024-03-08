В Харьковской области ВС РФ ударили по автомобилю с людьми: есть погибшие (фото)

По данным правоохранителей, в результате российской атаки погибли мужчина 1970-го года рождения и женщина 1975-го года рождения.

В пятницу, 8 марта, Вооруженные силы Российской Федерации ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в городе Волчанск Харьковской области. Об этом написал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, в результате российской атаки погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина. Глава ОВА также сообщил, что, по словам свидетелей, в момент удара в машине мог находиться еще один человек.

ВС РФ ударили по гражданскому автомобилю в Волчанске Фото: Олег Синегубов / Telegram

ВС РФ ударили по гражданскому автомобилю в Волчанске Фото: Олег Синегубов / Telegram

Позже пресс-служба полиции Харьковской области подтвердила, что в результате обстрела города Волчанск погибли два человека.

По данным правоохранителей, около 15:45 в городе было зафиксировано попадание FPV-дрона в автомобиль "Ford Transit". В результате погибли двое людей: мужчина 1970-го года рождения и женщина 1975-го года рождения.

Сотрудник полиции на месте удара ВС РФ в Волчанске Фото: Полиция Харьковской области

Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 марта ВС РФ также атаковали дронами спасателей в Волчанске, которые возвращались с ликвидации пожара, вызванного российским обстрелом. По данным ГСЧС, в результате удара была повреждена пожарная автоцистерна.

Кроме того, 8 марта в полиции сообщили, что в Николаевской области взрывотехники достали боевую часть БПЛА Shahed, которая застряла в винте ветряка. По словам специалистов взрывотехнической службы полиции, детонация боевой части не состоялась, однако осталась внутри электрогенерирующей подстанции, чем представляла опасность для граждан.