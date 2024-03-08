Прицельно атаковали дронами: россияне обстреляли спасателей в Харьковской области, — ГСЧС (видео)

По данным ГСЧС, чрезвычайники возвращались с ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом, когда враг сбросил боеприпас с воздуха на их спецавтомобиль.

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В пятницу, 8 марта, российские захватчики обстреляли Волчанск Харьковской области. Оккупанты запустили дроны и атаковали спасателей, которые возвращались с ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Харьковщина. Спасатели подверглись прицельной атаке вражеским БПлА. Чрезвычайники Волчанска возвращались с ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом, когда враг сбросил боеприпас с воздуха на их спецавтомобиль", — говорится в сообщении.

Согласно информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате удара со стороны российских сил была повреждена пожарная автоцистерна.

Личный состав не пострадал.

Напомним, что днем 7 марта ВС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами (КАБами) по городу Волчанск Харьковской области. Взрывы полностью разрушили частный дом. Враг запустил сразу три КАБа, которые попали в частные дома. В результате российской атаки есть жертвы: 40-летняя женщина погибла под руинами дома, другие женщины получили ранения.

А в ночь на 7 марта россияне атаковали полигон в Харьковской области. Под ударом оказалось оборудование ГСЧС, рассказали чиновники. Между тем враг массированно использует КАБы на линии фронта, а также для ударов по приграничным территориям. Авиабомбы запускаются с самолетов Су-34: почти десяток этих воздушных судов сбили над линией фронта на востоке.