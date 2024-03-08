Высокий риск обжалования: действительно ли садят в тюрьму за отказ прийти в ТЦК, — адвокат

По словам юриста Татьяны Даниленко, несмотря на то, что за неявку в ТЦК по повестке предусмотрена уголовная ответственность, чаще всего суды выносят приговоры с условными сроками, учитывая конституционные права граждан.

Большинство приговоров за уклонение от мобилизации принимаются с освобождением от наказания. Об этом рассказала адвокат Татьяна Даниленко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, суды часто выносят обвинительные приговоры за уклонение от призыва, предусматривая освобождение от исполнения приговора, несмотря на возможность уголовной ответственности на срок от трех до пяти лет. Судебные органы могут назначать более мягкие санкции, учитывая конституционные права граждан.

Такие дела часто связаны с гражданами, отказывающимися от военной службы по религиозным мотивам, который уклоняются как от военной службы, так и от альтернативной.

"Тем не менее суды, как правило, в этой категории случаев принимают во внимание конституционные права и чаще назначают приговор с испытанием, предусматривающий освобождение от основного наказания при условии, что осужденный не совершит нового правонарушения", — отмечает адвокат.

Могут ли посадить в тюрьму за неявку в ТЦК по повестке

Однако, по словам адвоката, судебная практика также включает случаи реальных приговоров, вместе с тем формируется практика оправдательных приговоров, в частности когда речь идет об отказе от военной службы по религиозным соображениям.

Анализируя заочные приговоры, юрист отметила, что эта система несовершенна из-за высоких рисков обжалования. Кроме того, заочные приговоры часто становятся объектом апелляций в Европейский суд по правам человека.

Ранее адвокат Диана Терновая рассказала, что военнообязанные мужчины должны прийти в ТЦК и СП и обновить свои данные после регистрации брака. По ее словам, это не означает, что граждан сразу мобилизуют на войну.