Не исключено: глава МИД Польши прокомментировал идею Франции о введении войск в Украину

По словам главы МИД Радослава Сикорского, вопрос о присутствии западных войск в Украине является полезным для влияния на РФ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что считает полезным поднятие президентом Франции Эммануэлем Макроном темы о возможном введении войск в Украину. Об этом он сказал на конференции в польском Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО, передает издание "Европейская правда".

По его заявлению, уже был подобный случай — во время Корейской войны 1950-1953 годов коалиция государств по решению Совета безопасности ООН направила помощь этой стране.

"Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы", — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что идея о том, что "коалиция государств-членов ООН пришла сюда для прекращения агрессии не выглядит чем-то невероятным".

"Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет хорошее намерение, а именно — чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии", — подчеркнул Сикорский.

Что известно про идею Макрона о введении войск Франции в Украину

4 марта президент Франции заявил, что в ближайшее время не отправит свои войска в Украину. Глава государства отверг возможность эскалации, но отметил необходимость дискуссии о присутствии иностранного контингента в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже 26 февраля, допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

Позже 8 марта в СМИ писали, что Франция рассматривает возможность отправки своих солдат в Украину, но только для проведения небоевых задач.