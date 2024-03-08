Франция готовится к интенсивной войне с равным противником в Европе, — Politico (фото)

По данным издания, французские военные учатся на ошибках ВСУ и ВС РФ в Украине. Главный урок заключается в том, чтобы избегать лобовых атак, которые приводят к огромному количеству жертв.

Французские военные активно готовятся к сценариям высокоинтенсивного конфликта, проводя уникальные тренировки на специальных полигонах, которые точно воспроизводят условия реальных боевых действий в Европе. Об этом 8 марта пишет американское издание Politico.

Полковник Аксель Дени, который руководит центром боевой подготовки (CENTAC) в Мейли-ле-Камп на востоке Франции заявил, что боевые действия в Украине вернули полномасштабную войну на европейский континент,

"Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту с противником, который может сравниться с ними в огневой мощи, что является большим изменением для армии, которая провела последние десятилетия в борьбе с повстанческими кампаниями в таких местах, как Мали и Афганистан", — говорится в материале.

Во Франции проходят военные учения Фото: Politico

Как отмечает издание, на полигоне в Мейли-ле-Камп созданы условия, максимально приближенные к реальной боевой обстановке. Здесь военнослужащие сталкиваются с эмуляцией артиллерийских атак, взрывов и технических сбоев в связи. Военный лагерь, занимающий огромную площадь, является единственным во Франции местом, где различные подразделения армии могут проводить совместные учения.

Тренировки охватывают не только физическую подготовку, но и тактические и психологические аспекты боевой готовности. Офицеры подчеркивают важность тактики общевойскового боя, интеграции различных видов вооруженных сил и применения передовых технологий, таких как беспилотники.

Солдатам предстоит принимать важные решения в условиях ограниченного времени и информации, испытывая экстремальные условия и нехватку сна. В конце каждой тренировки проводится оценка солдат по ряду критериев, чтобы обеспечить максимальную готовность армии к реальным боевым действиям.

В январе глава французской армии генерал Пьер Шилль заявил, что после десятилетий активных военных операций в Африке Франция перенаправляет свое внимание на восточный фланг Европы. Он отметил необходимость обеспечения надежности вооруженных сил страны. Планируется, что к 2027 году французская армия сможет развернуть одну дивизию, состоящую из примерно 25 000 солдат, в течение 30 дней.

"Мы не находимся в такой же ситуации, как Украина, но мы являемся частью коалиции, а это влечет за собой обязательства", — сказал он. "Понятие доверия в коллективной обороне, особенно в НАТО, очень важно".

Опыт Украины

В своей подготовке к отражению атак "равного по огневой мощи противника", французские военачальники учитывают также опыт проведения боевых действий в Украине.

Главный урок Украины, по словам офицеров CENTAC, заключается в том, чтобы избегать лобовых атак, которые приводят к огромному количеству жертв и не могут оттеснить противника назад.

Французы учитывают опыт Украины в своих учениях Фото: Politico

Вместо этого пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, интегрированные с новыми технологиями, такими как беспилотники, которые передают информацию в войска и обеспечивают убойную силу на поле боя, должны работать слаженно, пишет издание.

"Война в Украине подтвердила важность общевойскового боя. Это единственный способ ведения боевых действий", — сказал подполковник Винсент, начальник отделения координации и управления лагеря. Его фамилия не разглашается по соображениям безопасности.

По мнению французских военных, и российская армия, и Силы обороны Украины продемонстрировали, что "армии, не способные объединить танки, артиллерию и пехоту, подвергаются огромному риску".

"В Украине танки действуют в одиночку, а значит, больше не действуют вообще", — говорит полковник Аксель Денис.

Французские военные убеждены, что неспособность координировать свои действия — одна из причин, почему ни Украина, ни Россия не смогли пробить хорошо подготовленную оборону, которая сейчас доминирует на более чем 1000-километровой линии фронта.

"Вооруженные силы России не имеют достаточной подготовки и ресурсов для применения комбинированных вооружений, — заявила Ассоциация армии США. Это вынуждает Москву полагаться на расточительные атаки "живой силы", а не на быстрые успехи".

Как проходит тренировка

Обучение в штабе CENTAC начинается с напряженной атмосферы. Во время отчетов о статусе обучения офицеры информируют о том, что противнику удалось уничтожить некоторую бронетехнику, что означает, что курсанты будут выполнять задание с ограниченными ресурсами.

Финальные учения продолжаются 96 часов. Военнослужащие спят в среднем только четыре часа в ночь, часто находясь в неудобных условиях военных машин. Они постоянно находятся в движении, периодически сталкиваясь с симулированными взрывами. Участники обучения сталкиваются с радиоэлектронной борьбой, проблемами логистики и химическими угрозами, и им приходится принимать ответственные решения, испытывая нехватку сна.

Учения проходят в жестких условиях Фото: Politico

Солдаты учатся использовать карты вместо смартфонов и компьютеров, чтобы быть готовыми к ситуациям, когда сети могут быть выведены из строя противником. Подполковник Винсент подчеркивает, что смартфоны и социальные сети представляют реальную угрозу для солдат, поскольку противник может использовать их для обнаружения сигналов и наведения артиллерийского огня на выявленные места.

По окончании тренировки солдаты будут оценены по шкале от одного до пяти, причем максимальная оценка "пять" не присваивается. Как отмечает подполковник Винсент, учения проходят в соответствии с девизом Французского иностранного легиона, "тяжелая подготовка — легкая война".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже 26 февраля допустил возможность введения войск западных стран в Украину. В случае принятия такого решения эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

7 марта президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с лидерами парламентских партий страны рассказал о ситуации на украинском фронте и о том, какой он видит дальнейшую поддержку Киева. Ряд французских изданий со ссылкой на присутствующих на этом мероприятии написали о том, что Макрон заявил, что не намерен устанавливать "никаких ограничений" или "никаких красных линий" по поддержке Украины со стороны Франции.

После этого бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Макрону из-за слов об Украине. Он заявил о готовности стереть "красные линии для Франции", после заявления Макрона о помощи Киеву.

8 марта французские СМИ писали, что Эмманюэль Макрон готов отправить войска в Украину, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.