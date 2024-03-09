Не для защиты от ударов БПЛА: зачем РФ рисует фальшивые самолеты на авиабазах (фото)

Российские военные нарисовали самолеты-приманки на девяти авиабазах. Приманки не отбрасывали тени при солнечной погоде и не меняли местоположение, рассказал аналитик Brady Africk.

Вооруженные силы Российской Федерации в течение года рисовали самолеты-приманки на своих авиабазах, речь идет о Су-27, Су-35, МиГ-31, Ту-95МС и тому подобное. Таким образом враг якобы пытался сбить с толку системы наведения украинских дальнобойных дронов-камикадзе или планировщиков атак. Об этом сообщило издание Defense Express.

Аналитик Brady Africk рассказал в своем X (Twitter) рассказал, что РФ рисовала самолеты-приманки на девяти авиабазах. Однако в отличие от настоящих бортов, эти не отбрасывали тени и не меняли местоположение.

Аналитики Defense Express отметили, что массовость практики россиян по рисованию фальшивых бортов выглядит непонятной. Поскольку на спутниковых снимках четко видно, что силуэты не дают тени при солнечной погоде. Кроме этого, самолеты прорисованы с плохой детализацией.

"Соответственно, здесь возникает логика, что если объект в принципе выглядит фальшивым, то никто на него наводить дальнобойный дрон-камикадзе не станет вообще", — говорится в сообщении.

Подобная ситуация возникает, если увидели, что спутники радиолокационной разведки не фиксируют фальшивые самолеты, которые рисует враг, поэтому сомнение относительно нацеливания на подобные объекты усиливается. Кроме этого, сами россияне не уделяли внимание "приманкам" в своих публикациях.

Зачем россияне рисуют силуэты самолетов на авиабазах

В Defense Express рассказали, что подавляющее большинство сбитых российских самолетов падает за линию фронта, поэтому одним из косвенных способов подсчета или подтверждения потерь ВС РФ может быть фиксация по спутниковым снимкам, в частности сколько бортов стоит на той или иной авиабазе в конкретный момент времени.

После длительного наблюдения за несколькими российскими авиабазами аналитики предположили, что враг пытается рисовать фальшивые самолеты для того, чтобы усложнить вероятный подсчет потерь по спутниковым снимкам. К тому же подобная практика фиксировалась именно на авиабазах, размещенных в относительной близости к линии фронта.

Напомним, 30 декабря 2023 года OSINT-расследователь Brady Africk сообщил, что россияне нарисовали несколько самолетов на военной авиабазе в Приморско-Ахтарске на берегу Азовского моря. В частности, враг это делает для того, чтобы ввести в заблуждение наблюдателей из космоса.

8 марта военный эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал, что украинские бойцы сбивают вражеские истребители на расстоянии более 150 километров. По его словам, для этого могут использовать ЗРК Patriot и ЗРК дальнего радиуса действия С-200.