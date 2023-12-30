Пытается обмануть: РФ нарисовала силуэты самолетов на авиабазе в Приазовье (фото)

Россияне нарисовали "самолеты-приманки" на двух авиабазах, расположенных в 150 и 220 км от линии фронта. Именно с этих авиабаз взлетают самолеты и дроны ВС РФ.

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ВС РФ подготовили "приманки" на военной авиабазе в Приморско-Ахтарске, расположенной на берегу Азовского моря. Для этого на аэродроме нарисовали несколько самолетов, которые должны ввести в заблуждение наблюдателей из космоса. Подобный способ обмана россияне использовали и на другом аэродроме. О новых выдумках россиян написал OSINT-расследователь Brady Africk в заметке X (ранее — Twitter).

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Brady Africk опубликовал спутниковую фотографию авиабазы в Приморско-Ахтарске, сделанную 28 декабря 2023 года. На фотографии можно увидеть, как у двух "самолетов" нет тени. OSINT-расследователь их обвел и указал, что "РФ нарисовала самолеты-приманки".

Авиабаза ВС РФ в Приморско-Ахтарске, фото 28 декабря 2023 года Фото: Brady Africk

Также в заметке напомнили, что авиабаза — одна из тех, которые ВС РФ используют для ударов по Украине.

Подобный способ "маскировки" россияне применили на соседней авиабазе в Ейске, отметил Brady Africk. Например, летом 2023 года на спутниковых фотографиях, сделанных в июне и в июле, можно увидеть очертания самолетов, нарисованных на местах стоянки.

Авиабаза в Ейске, 26 июня 2023 года Фото: Brady Africk Авиабаза в Ейске, 16 июля 2023 года Фото: Brady Africk

На фотографиях, размещенных OSINT-расследователем, можно узнать точные координаты площадок, на которых ВС РФ держат реальные самолеты (рядом с нарисованными). Например, в Ейске — это координаты 46.678, 38.189, в Приморско-Ахтарске — 46.05815, 38.2253. Расстояние от этих точек до линии фронта — 150 и 220 км соответственно.

Где расположены авиабазы в Ейске и Приморско-Ахтарске на берегу Азовского моря Фото: Google Maps

Самолеты РФ — детали

Отметим, авиабаза ВС РФ, где россияне держат настоящие самолеты и "приманки", чуть ли не ежедневно используется для пуска по Украине дронов-камикадзе Shahed-136 — об этом говорится в отчетах Воздушных сил ВСУ. Например, отсюда стартовали беспилотники, которые угрожали украинцам во время обстрела 28 декабря 2023 года. Запускали ли отсюда дроны во время массированного удара 29 декабря, в командовании не уточнили. Однако известно, что во время этого удара россияне убили 30 мирных украинцев, сообщили в Нацполиции.

Между тем эксперты проанализировали возможность сбивания российских самолетов, которые запускают по Украине ракеты различных типов. Вопрос подняли после того, как 29 декабря анонимный источник в Силах обороны подтвердил, будто у РФ исчез с радаров Ту-22.

Напоминаем, в ночь на 30 декабря российские военные запустили по Украине стаю беспилотников, которые угрожали южным областям и Хмельницкой области. Утром пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о последствиях атаки ВС РФ.