Намагається обманути: РФ намалювала силуети літаків на авіабазі в Приазов'ї (фото)

Росіяни намалювали "літаки-приманки" на двох авіабазах, розташованих за 150 та 220 км від лінії фронту. Саме з цих авіабаз злітають літаки і дрони ЗС РФ.

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ЗС РФ підготували "приманки" на військовій авіабазі в Приморсько-Ахтарську, розташованій на березі Азовського моря. Для цього на летовищі намалювали кілька літаків, які мають ввести в оману спостерігачів з космосу. Подібний спосіб обману росіяни використали й на іншому аеродромі. Про нові вигадки росіян написав OSINT-розслідувач Brady Africk у дописі X (раніше — Twitter).

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Brady Africk опублікував супутникову світлину авіабази у Приморсько-Ахтарську, зроблену 28 грудня 2023 року. На світлині можна побачити, як у двох "літаків" немає тіні. OSINT-розслідувач їх обвів і вказав, що "РФ намалювала літаки-приманки".

Авіабаза ЗС РФ у Приморсько-Ахтарську, фото 28 грудня 2023 року Фото: Brady Africk

Також у дописі нагадали, що авіабаза — одна з тих, які ЗС РФ використовують для ударів по Україні.

Подібний спосіб "маскування" росіяни застосували на сусідній авіабазі в Єйську, зауважив Brady Africk. Наприклад, влітку 2023 року на супутникових світлинах, зроблених у червні та у липні, можна побачити обриси літаків, намальованих на місцях стоянки.

Авіабаза у Єйську, 26 червня 2023 року Фото: Brady Africk Авіабаза у Єйську, 16 липня 2023 року Фото: Brady Africk

На світлинах, розміщених OSINT-розслідувачем, можна дізнатись точні координати майданчиків, на яких ЗС РФ тримають реальні літаки (поруч з намальованими). Наприклад, у Єйську — це координати 46.678, 38.189, у Приморсько-Ахтарську — 46.05815, 38.2253. Відстань від цих точок до лінії фронту — 150 і 220 км відповідно.

Де розташовані авіабази в Єйську та Приморсько-Ахтарську на березі Азовського моря Фото: Google Maps

Літаки РФ — деталі

Зазначимо, авіабаза ЗС РФ, де росіяни тримають справжні літаки та "приманки", ледь не щодня використовується для пуску по Україні дронів-камікадзе Shahed-136 — про це ідеться у звітах Повітряних сил ЗСУ. Наприклад, звідси стартували безпілотники, які загрожували українцям під час обстрілу 28 грудня 2023 року. Чи запускали звідси дрони під час масованого удару 29 грудня, у командуванні не уточнили. Однак відомо, що під час цього удару росіяни убили 30 мирних українців, повідомили у Нацполіції.

Тим часом експерти проаналізували можливість збиття російських літаків, які запускають по Україні ракети різних типів. Питання підняли після того, як 29 грудня анонімне джерело у Силах оборони підтвердило, начебто у РФ зник з радарів Ту-22.

Нагадуємо, в ніч на 30 грудня російські військові запустили по Україні зграю безпілотників, які загрожували південним областям та Хмельницькій області. Зранку речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла про наслідки атаки ЗС РФ.