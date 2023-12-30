Уночі окупанти атакували Україну дронами Shahed: перші подробиці (відео)

За даними Генштабу ЗСУ, українським силам ППО вдалося збити половину запущених окупантами безпілотників.

Related video

У ніч на 30 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами Shahed. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Повідомляється, що окупанти запустили по Україні десять дронів. Українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити п'ять повітряних цілей. Про те, які саме області зазнали атаки, у відомстві не уточнили.

Про запуск по території України БПЛА Shahed також попереджали Повітряні сили ЗСУ та моніторингові пабліки.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вночі повідомив про атаку на Херсон і опублікував відео пожежі.

"Херсон просто зараз... Місто під щільним вогнем російських окупаційних військ. Залишайтеся в безпечних місцях!" — написав Прокудін.

Пожежа в Херсоні

Уранці глава ОВА уточнив, що за минулу добу ворог запустив по Херсонській області 8 БПЛА Shahed. Крім того, окупанти атакували регіон із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23- та авіації, загалом здійснивши 108 обстрілів.

За інформацією Прокудіна, ЗС РФ влучили в житлові квартали, гуманітарний штаб у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.

За даними Телеграм-каналів, уночі також було чути вибухи в місті Старокостянтинів Хмельницької області.

У Старокостянтинові було чути вибухи

Нагадаємо, вранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали масованого ракетного удару по мирних містах України, випустивши 158 повітряних цілей. Силам ППО вдалося знищити 114 повітряних цілей.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що обстріл 29 грудня став кульмінацією кількох місяців експериментів Російської Федерації з різними комбінаціями безпілотних літальних апаратів і ракет, а також зусиль із випробування української ППО.