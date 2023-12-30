Зосередилися на Херсонщині: Гуменюк розповіла про нічні влучання РФ (відео)

Бійцям ЗСУ вдалось знищити далекобійну російську гармату "Піон", яка била по Херсону. Однак не вдалось збити баражуючий снаряд, який повністю зруйнував адмінбудівлю в обласному центрі.

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В ніч на 30 грудня ЗС РФ атакувала Херсонську область дронами-камікадзе Shahed-136. Ворогу вдалось завдати удару по Херсону — є серйозні руйнування. Також є влучання у прифронтових населених пунктах, раніше зруйнованих росіянами. Про ситуацію на півдні розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк у ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Зі слів Гуменюк, нічна атака "шахедів" була сконцентрована саме на правобережжі Херсонщини. Ворог цілився по населених пунктах на березі Дніпра і на Херсоні. Сталось кілька влучань. Зокрема, у Херсоні пошкодили "адміністративну будівлю та кілька будинків".

Сили ППО на півдні збили кілька дронів-камікадзе Shahed-136, запущених росіянами, заявила речниця Сил оборони. Зокрема, протягом чотирьох годин, поки тривала атака, вдалось збити сумарно три безпілотники — два на Херсонщині та один на Миколаївщині.

Крім того, росіяни б'ють по правобережжю з застосуванням артилерії, якою ціляться переважно на Херсон, пролунало в ефірі телемарафону. Українські військову ведуть контрбатарейну боротьбу, наприклад, знищили гармату 2С7 "Піон", яка стріляє снарядами калібру 203 мм на відстань до 47 км. Разом з тим Сили оборони намагаються розширити лівобережний плацдарм і відбили 10 російських штурмів.

Бої на півдні — деталі

Зазначимо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив удар росіян по адмінбудівлі в Херсоні. З його слів, "вона знищена практично вщент". Також є пошкодження навколишніх будинків — там повибивало скло. Постраждалих немає, заявив чиновник у Telegram-каналі.

Тим часом бійці ЗСУ продовжують втримувати лівобережний плацдарм, ідеться у звіті українського командування станом на ранок 30 грудня. Військовий оглядач Олександр Коваленко 24 грудня розповів, що росіяни сконцентрували на даному напрямку більш як 60 тис. особового складу, але протягом двох місяців не можуть відсунути Сили оборони з лівобережжя.

Нагадуємо, в ніч на 30 грудня ЗС РФ атакували України десятьма дронами-камікадзе Shahed-136. У Повітряних силах заявили, що збили половину з них та пояснили, звідки вони стартували. Напередодні, 29 грудня, стався наймасовіший обстріл України: ворог запустив майже 150 снарядів різних типів. Через черговий злочин росіян Україна ініціювала надзвичайне засідання Радбезу ООН.