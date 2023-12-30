Сосредоточились на Херсонщине: Гуменюк рассказала о ночных попаданиях РФ (видео)

Бойцам ВСУ удалось уничтожить дальнобойное российское орудие "Пион", бившее по Херсону. Однако не удалось сбить барражирующий снаряд, который полностью разрушил админздание в областном центре.

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В ночь на 30 декабря ВС РФ атаковали Херсонскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Врагу удалось нанести удар по Херсону — есть серьезные разрушения. Также есть попадания в прифронтовых населенных пунктах, ранее разрушенных россиянами. О ситуации на юге рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

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По словам Гуменюк, ночная атака "шахедов" была сконцентрирована именно на правобережье Херсонщины. Враг целился по населенным пунктам на берегу Днепра и на Херсоне. Произошло несколько попаданий. В частности, в Херсоне повредили "административное здание и несколько домов".

Силы ПВО на юге сбили несколько дронов-камикадзе Shahed-136, запущенных россиянами, заявила пресс-секретарь Сил обороны. В частности, в течение четырех часов, пока длилась атака, удалось сбить суммарно три беспилотника — два на Херсонщине и один на Николаевщине.

Кроме того, россияне бьют по правобережью с применением артиллерии, которой целятся преимущественно на Херсон, прозвучало в эфире телемарафона. Украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, например, уничтожили пушку 2С7 "Пион", которая стреляет снарядами калибра 203 мм на расстояние до 47 км. Вместе с тем Силы обороны пытаются расширить левобережный плацдарм и отбили 10 российских штурмов.

Бои на юге — детали

Отметим, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин подтвердил удар россиян по админзданию в Херсоне. По его словам, "оно уничтожено практически до основания". Также есть повреждения окружающих домов — там повыбивало стекла. Пострадавших нет, заявил чиновник в Telegram-канале.

Тем временем бойцы ВСУ продолжают удерживать левобережный плацдарм, говорится в отчете украинского командования по состоянию на утро 30 декабря. Военный обозреватель Александр Коваленко 24 декабря рассказал, что россияне сконцентрировали на данном направлении более 60 тыс. личного состава, но в течение двух месяцев не могут отодвинуть Силы обороны с левобережья.

Напоминаем, в ночь на 30 декабря ВС РФ атаковали Украину десятью дронами-камикадзе Shahed-136. В Воздушных силах заявили, что сбили половину из них и объяснили, откуда они стартовали. Накануне, 29 декабря, произошел самый массовый обстрел Украины: враг запустил почти 150 снарядов различных типов. Из-за очередного преступления россиян Украина инициировала чрезвычайное заседание Совбеза ООН.