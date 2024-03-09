В Минобороны РФ сообщили об атаке 47 дронов: какой регион атаковали больше всего (фото)

Беспилотники атаковали 13 населенных пунктов на территории Белгородской области. Также было тревожно в Таганроге и под Волгоградом.

В ночь на 9 марта РФ атаковали 47 летательных аппаратов со взрывчаткой. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) заверили, что обезвредили все летательные аппараты, которые обнаружили в четырех областях. О деталях атаки рассказали в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Россияне заявили, что территории РФ угрожали дроны самолетного типа. По мнению Минобороны РФ, их запустили украинцы и "киевский режим".

БПЛА добрались до следующих областей:

Белгородской — один БПЛА; Курской — два; Волгоградской — три; Ростовской — 41 (самая массированная угроза).

Отметим, расстояние от подконтрольной Украине территории до границы с Ростовской областью составляет около 150-200 км. Самая отдаленная атака состоялась в Волгоградской области — дронам нужно было пролететь около 300 км.

Удар по РФ — какие области оказались под атакой БПЛА Фото: Google Maps

Удары по РФ — детали событий 9 марта

В ночь на 9 марта Фокус рассказывал о громких звуках, которые тревожили россиян. На видео, снятых на месте инцидентов, слышны взрывы и срабатывание автомобильной сигнализации.

Губернаторы российских областей уточнили населенные пункты, до которых добрались украинские беспилотники.

Губернатор Белгородской области Владислав Гладков написал, что за прошедшие сутки БПЛА добрались до 13 сел, разбросанных по всей территории региона. По его словам, погибло два человека, один человек ранен. Повреждения получила линия электропередач, газопровод, автомобиль, а также хозяйственные постройки. Один дрон удалось сбить стрелковым оружием, заявил чиновник.

Удары по РФ 9 марта — в какие точки попали в Белгородской области Фото: Google Maps

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обломках беспилотника, которые якобы упали на больницу в Курске. Заверил, что ни один россиянин не пострадал.

Удары по РФ 9 марта — в какие точку достали в Курске Фото: Скриншот

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал два населенных пункта, где заметили БПЛА — Таганрог (на берегу Черного моря, до Украины — 200 км), село Морозовск (в 300 км). В соцсетях опубликовали ориентировочное место атаки — рядом находятся ангары, где ремонтируют самолет А-50. Также в местных пабликах отметили, что видели БПЛА, который летит со скоростью 200 км/ч.

Удар по РФ — Таганрог 9 марта Фото: Telegram Удар по РФ — Таганрог 9 марта, описание БПЛА Фото: Telegram

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не указал местность, куда добрались украинские дроны. Зато коротко сообщил, что "отражены все атаки, жертв нет" (расстояние до Украины — около 300 км).

Напоминаем, в последние дни на территории РФ часто раздаются взрывы в результате атак БПЛА. Например, 6 марта было громко в Курской области, где произошли взрывы на нефтебазе. 8 марта произошла еще одна атака на один из регионов, которую россияне назвали "самой массированной". Согласно данным Минобороны России, над Волгоградской областью сбили четыре дрона.