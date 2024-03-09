Был прецедент: есть законный способ введения войск НАТО в Украину, — МИД Польши (видео)

Польский глава МИД сравнил войну в Украине и на Корейском полуострове. 70 лет назад коалиция из 16 стран на законных основаниях помогала правительству Южной Кореи в противостоянии с Северной, которую поддержали Китай и СССР.

Страны Запада в прошлом уже использовали свои армии, чтобы приобщиться к войне в стране, не являющейся членом НАТО. Для этого использовали решение ООН и отправили войска в Корею. О том, что нужно сделать, чтобы военные Североатлантического альянса оказались в Украине, рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский во время онлайн-трансляции из Сейма.

Сикорский принял участие в конференции "25 лет членства Польши в Организации Североатлантического договора", которая состоялась в Сейме 8 марта. Политик отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который отметил, что европейские войска могут оказаться в Украине.

Польский чиновник напомнил, что коалиция войск уже действовала против предшественника РФ — Советского Союза. В частности, это произошло во время Корейской войны 1950-1953 гг. Как выяснилось, в мире есть структура, которая может организовать такие действия — это ООН.

Началось все с того, что в начале Корейской войны в ООН подтвердили, что в Корее происходит акт агрессии. Решение поддержали даже не единогласно — 140 стран из 190.

"Проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы", — пояснил Сикорский.

После этого сформировали международную коалицию войск нескольких стран, которые и вступили в боевые действия на стороне законного правительства Республики Кореи.

Именно поэтому, подчеркнул глава польского МИД, заявление Эмманюэля Макрона не является "невероятным". Зато оно направлено на президента России Владимира Путина и показывает, что Кремль может ждать неожиданность, если будет дальнейшая эскалация.

"Чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии".

Корейская война — события, которые происходили на Корейском полуострове с 1950 по 1953 гг. На стороне мятежников действовал Китай и СССР, на стороне демократического правительства — коалиция войск 16 стран и силы ООН. В коалицию вошли подразделения ряда стран-членов НАТО: США, Великобритании, Франции, Канады и др. Война закончилась договором о прекращении огня, заключенным 27 июля 1953 года. Линию фронта зафиксировали на 38-й параллели и до сих пор существует две страны — Республика Корея на юге и КНДР на севере. СССР отказался от войны сразу после того, как умер Генсек Иосиф Сталин.

Войска НАТО в Украине — детали

Отметим, 28 февраля президент Франции на собрании европейских стран, посвященном войне в Украине, заявил, что к противостоянию с РФ могут присоединиться иностранные войска. Подобное заявление поддержали представители стран Балтии, зато в Германии объяснили, что возражают против такой идеи.

Через несколько дней, 5 марта, во время визита в Чехию, Макрон сделал еще одно заявление. По его словам, теперь он не против, чтобы к войне присоединялись войска еще и неевропейских стран.

Между тем в РФ 4 марта состоялись испытания межконтинентальной ракеты "Ярс". Эксперты предположили, что это — ответ Кремля на заявления Макрона.