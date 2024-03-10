ВС РФ ударили по Мирнограду: оккупанты использовали новые авиабомбы, — Лиховий (фото, видео)

Прокуратура Донецкой области сначала сообщала, что Россия выпустила по городу ракеты С-300. Однако впоследствии представитель ОСУВ "Таврия" заявил, что оккупанты атаковали Мирноград улучшенными авиабомбами, которые имеют дополнительные силовые установки и функции планирования.

В ночь на 10 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли три ракетных удара по Мирнограду в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, российские оккупанты около 03:00 выпустили по городу, вероятно, ракеты типа С-300. Они попали по жилому микрорайону Мирнограда.

"В результате обстрела получили ранения 11 человек, среди них: парень 16 лет, а также 5 женщин и 5 мужчин в возрасте от 34 до 95 лет", — говорится в сообщении прокуратуры.

Позже глава Донецкой военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что количество раненых возросло до 12-ти.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Медики диагностировали у пострадавших резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные синяки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта Последствия ракетного удара по Мирнограду 10 марта

В прокуратуре добавили, что в результате взрывов повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.

Исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк в комментарии Суспільне Донбас рассказал, что подъезд одного из девятиэтажных домов поврежден настолько, что непригоден к жизни и требует капитального ремонта.

Третьяк добавил, что из-за ракетного удара в городе отключена котельная. Без отопления остались 2 088 абонентов. Сейчас ремонтные бригады уже частично восстановили подачу тепла.

Представитель сил обороны оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона уточнил, что во время удара по Мирнограду россияне использовали не ракеты С-300, а новые авиационные бомбы.

"Первоначальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако, по уточненной информации, которая поступила от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы — планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН", — сказал представитель ОСУВ "Таврия".

Использование оккупантами таких авиабомб, по словам Лиховия, свидетельствует о новом этапе развития КАБов и ФАБов.

"Эта авиабомба приходит на замену классическим ФАБам, преобразованным в КАБы. И они имеют дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами", — добавил он.

Напомним, в ночь на 10 марта Россия запустила по территории Украины 39 "шахедов". Силы ПВО уничтожили 35 БПЛА в 10 регионах. Больше всего ударных дронов сбили на Юге страны — 11 в Одесской области, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине.

7 марта ВС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Волчанск Харьковской области. Взрывы разрушили частный дом. Под руинами погибла женщина.