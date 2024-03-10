"Сотрет путь к дипломатии": глава МО Италии высказался о размещении войск НАТО в Украине

Министр обороны Италии Крозетто считает, что Запад должен предоставить Украине всю возможную поддержку. Также необходимо активизировать дипломатические каналы воздействия на РФ.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступает против идеи размещения войск НАТО в Украине. Он считает, что такой шаг "сотрет путь к дипломатии". Об этом глава оборонного ведомства Италии заявил 10 марта в интервью La Stampa.

"Франция и Польша могут говорить от себя, а не от имени НАТО, которое изначально формально и добровольно оставалось вне войны в Украине. Ввести войска в Киев означает сделать шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии. Нет смысла наводить такой аргумент сейчас после двух лет войны", — заявил Гвидо Крозетто.

По его словам, развитие Российской Федерацией военной экономики делает ее более гибкой, чем страны НАТО в военном производстве. Министр считает, что Киев прав в том, что поставки оружия Запада проходят медленно.

"Запад обнаружил, что имеет гораздо меньшие производственные мощности, чем Россия, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", — отметил глава оборонного ведомства Италии.

Крозетто заявил, что Запад должен предоставить Украине всю возможную поддержку, при этом "активизируя дипломатические каналы с большей силой и настойчивостью", как другой возможный способ разрешения конфликта.

Войска НАТО в Украине: что известно

Отметим, 28 февраля президент Франции на собрании европейских стран, посвященном войне в Украине, заявил, что к противостоянию с РФ могут присоединиться иностранные войска. Подобное заявление поддержали представители стран Балтии. Однако в Германии возражают против такой идеи.

Через несколько дней, 5 марта, во время визита в Чехию, Макрон сделал еще одно заявление. По его словам, теперь он не против, чтобы к войне присоединялись войска еще и неевропейских стран.

8 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что нужно сделать, чтобы военные Североатлантического альянса оказались в Украине. Он подчеркнул, что заявление Эмманюэля Макрона не является "невероятным". Зато оно направлено на президента России Владимира Путина и показывает, что Кремль может ждать, если будет дальнейшая эскалация.