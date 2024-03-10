200 тысяч бойцам на передовой: за счет чего можно поднять выплаты в ВСУ, — нардеп

По словам нардепа Руслана Горбенко, несмотря на дефицит бюджета бойцам на передовой можно удвоить выплаты, если уволить из рядов ВСУ тех, кто не хочет защищать страну.

Украинским военнослужащим, которые сражаются на передовой, могут поднять выплаты "боевых" до 200 000 грн в месяц, несмотря на дефицит бюджета. Это станет возможным, если уволить из рядов ВСУ тех, кто не хочет воевать. Об этом 10 марта в интервью "Телеграф" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Нардеп сообщил, что во время поездок на передовую он общался с украинскими бойцами, которые неоднократно говорили о необходимости поднять выплаты "боевых". По словам Горбенко, такие желания военнослужащих перекликаются с инициативой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил главе государства Владимиру Зеленскому удвоить выплаты бойцам.

"Они (бойцы на передовой — прим. ред) хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил президенту удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать", — отметил Горбенко.

Депутат считает, что средства для реализации инициативы можно найти путем увольнения из армии так называемых отказников. Горбенко убежден, что таких людей не следует держать в украинской армии, а освободившиеся деньги выплачивать тем, кто желает защищать страну.

"Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти высвобождаемые средства (они же не будут получать зарплату), направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, защищать свою страну", — подытожил Горбенко.

Напомним, секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко 13 февраля заявил, что в Раде зарегистрировали законопроект №11012 о новых доплатах и льготах военным. Документ включает в себя экономические и финансовые составляющие, вопросы подготовки бойцов и ветеранскую политику.