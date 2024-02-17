Доплаты до $10 тысяч и нулевая растаможка: главное из законопроекта о мобилизации

13 февраля в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации, который предлагает мотивацию бойцам. Документ включает в себя экономические и финансовые составляющие, вопросы подготовки бойцов и ветеранскую политику, рассказал нардеп Роман Костенко.

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Народные депутаты могут внести правки в законопроект о мобилизации в течение двух недель, некоторые из них могут затянуть процесс принятия документа. Зато в Раде зарегистрировали другой проект закона №11012, который предлагает не только обязанности и ограничения, но и мотивацию для военных. Об этом сообщил нардеп, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии "24 Каналу".

Когда могут принять новый законопроект о мобилизации

Роман Костин отметил, что в течение двух недель каждый нардеп может вносить свои правки, некоторые из них могут улучшить документ, а другие — затянуть процесс. Время работы над правками зависит от их количества. По словам нардепа, в течение следующей недели оборонный комитет может рассмотреть положения, принять их или отклонить. Условно, до 1 марта этот процесс может быть завершен.

Также надры могут поставить правки на подтверждение — это те, которые есть в законе, их могут еще раз поднять, чтобы Рада проголосовала. В результате это может затягивать процесс на несколько недель или месяц.

Законопроект о мобилизации 11012: что предлагают нардепы

В Раде 13 февраля зарегистрировали законопроект о мобилизации №11012, в котором содержатся не только обязанности и ограничения, но и мотивация для военнослужащих. Документ включает в себя экономические и финансовые составляющие, вопросы подготовки бойцов и ветеранскую политику.

Костенко считает, что государство должно обратить внимание на создание профессиональной армии.

"Во-первых, мы должны обратить внимание на нашу молодежь. Это не о том, что мы должны их брать и забрасывать в бусы — мы должны мотивировать идти их в армию. Потому что когда мы говорим об асимметричной войне, о войне современных технологий, очень сложно людям, которым уже далеко за 40, а то и за 50 лет, использовать эти технологии", — пояснил он.

Денежные выплаты для военных

Законопроект №11012 предлагает денежные выплаты в размере 3 тысяч долларов для мобилизованных, 4 тысяч долларов для сержантов и 5 тысяч долларов для офицеров. Кроме этого, зарплата может увеличиться после шести месяцев пребывания в армии в 1,5 раза.

Также нардепы считают, что бойцам должны доплачивать за уничтоженную технику. В частности, за ликвидацию танка, экипажа и т.д. военный может получить до десяти тысяч долларов, за самолет — 500 тысяч гривен, ракету — 100 тысяч.

"Я уверен, что эта мотивация даст толчок бойцам идти и уничтожать больше техники", — считает Костенко.

Кроме этого, в законопроекте обратили внимание на ветеранские выплаты, а именно минимальная пенсия для бойцов, получивших инвалидность должна составлять:

для третьей группы — 15 тысяч гривен;

второй — 20 тысяч гривен;

первой — 25 тысяч гривен.

Также нардеп предлагает возможность бесплатно растаможки автомобиля для собственного пользования для тех, кто пробыл в боевых действиях 12 месяцев и прослужил 24. Тогда как за 36 месяцев службы и без боевых действий — 50% льготы на растаможку авто.

Демобилизация военных

Законопроект определяет сроки демобилизации, которые зависят от того, сколько месяцев боец прослужил и где. В частности, через 36 месяцев — если военнослужащий не участвовал в боевых действиях, 18 месяцев — если участвовал в боевых действиях. Также предлагают доплачивать к зарплате по 10 тысяч гривен в месяц тем, кто имеет право на демобилизацию, однако остался в ВСУ.

Напомним, майор ВСУ Егор Чечеринда заявил, что из каждой области Украины нужно мобилизовать по десять тысяч мужчин. По его словам, российская армия учится воевать и за два года стала профессиональной.

Ранее заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киев территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый сообщил, что украинское законодательство не определило конкретного места вручения повесток.