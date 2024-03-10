Массированная атака на Таганрог: беспилотники могли повредить два самолета А-50 (видео)

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, поврежденный самолет А-50 оказался именно тем бортом, который был направлен на ремонт после атаки беспилотника на белорусский аэродром "Мачулищи".

Во время массовой атаки украинских беспилотников по заводу имени Бериева в Таганроге, Ростовской области РФ, российский самолет раннего предупреждения (ДРЛО) А-50, вероятно, получил существенные повреждения. В то же время существует вероятность, что в ходе атаки была повреждена еще одна такая машина. Об этом 10 марта сообщил в соцсетях украинский волонтер Сергей Притула.

"Ваши донаты клепали Таганрог!… Мои источники сообщают, что один самолет ДРЛО А-50, который располагался в ангаре 66 на модернизации, с большой вероятностью критически поврежден в связи со значительными повреждениями самого ангара", — пишет волонтер.

По его словам, на территории научно-технического комплекса, находился еще один А-50, который также был поврежден. Впрочем, Притула отметил, что пока следует подождать официального подтверждения.

Также в посте был приложен спутниковый снимок с последствиями удара по территории предприятия. На кадре можно заметить три самолета и ангар, который получил повреждения.

Вместе с тем российские источники подтвердили факт нанесенного ущерба стоянке и ангару, в котором якобы находился только один самолет ДРЛО.

Удар по российскому объекту прокомментировал и украинский эксперт Александр Коваленко. По его словам в ангаре был поврежден фюзеляж борта А-50 RF-50608 (43) — это именно тот самолет, который 26 февраля 2023 находился в "Мачулищах" и был поврежден неким дроном.

Отметим, что на момент публикации, военное руководство Украины не подтвердило поражение двух российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Напомним, по информации наблюдателей "Беларускі Гаюн", в марте прошлого года российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У улетел из "Мачулищ" в российский Таганрог, где находится авиаремонтный завод.