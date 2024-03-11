Тело Гарри Грега, по данным журналистов, обнаружили в его доме на следующий день после того, как он отпраздновал свое 25-летие. В 23 года он записался добровольцем в ряды ВСУ.

Британец Гарри Грег покончил жизнь самоубийством после того, как вернулся с войны в Украине. Он страдал ПТСР. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Гарри решил принять участие в боевых действиях в Украине после того, как бывший премьер Лиз Трасс заявила, что каждый британец может присоединиться к "битве за демократию".

Британцу было 23 года, он не имел профессиональной военной подготовки. В 2022 году он отправился в Украину.

"Гарри чувствовал, что он нужен и что он может им помочь. Он связался с украинским посольством и узнал, что ему нужно сделать. Через несколько дней он забронировал себе билет и уехал", — рассказывает мать Гарри.

Госпожа Грегг рассказала, как, когда он впервые приземлился в соседней стране, он опоздал на автобус до украинской границы, поэтому ему пришлось взять такси. С помощью гуманитарных работников он в конце концов добрался до передовой и присоединился к тренировочному лагерю. Впоследствии лагерь разбомбили россияне. Мистер Грегг не пострадал, но его друг получил серьезную травму.

Во время своего третьего визита в страну он оказался в боевых действиях с украинскими вооруженными силами, где его товарищи прозвали "Орел" и направили в 48-й батальон.

Через некоторое время парень вернулся на Родину и рассказывал страшные вещи о войне, в частности, о гибели сослуживцев, свидетелем которой он был, и последствиях зверств русских против мирного населения.

Гарри Грег

Грега нашли повешенным после возвращения домой в Тетфорде, штат Норфолк, на следующий день после его 25-летия.

В тот день он должен был поехать с друзьями на картинг и клуб на день рождения, но они не смогли с ним связаться. На следующий день, не получив от него никакой информации, они обратились в полицию.

Его тело обнаружили в доме. Парень повесился.

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Ранее сообщалось, что россияне завезли наемников из Малайзии на временно оккупированные территории Донецкой области. В рядах ВС РФ были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран.