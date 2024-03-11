Не "универсальные солдаты": почему Leopard 2 и Abrams не помогут в борьбе с танками СССР

В линейке советских танков отправной точкой был Т-34, который разрабатывался как универсальная машина, тогда как в современных западных танков — MBT-70 — как мобильное противотанковое средство, рассказали эксперты Defense Express.

Западные танки Leopard 2, Abrams или Challenger 2 не являются "универсальными солдатами", "штурмовыми машинами", в частности они сильно отличаются от бронемашин, созданных в СССР. Об этом сообщили в издании Defense Express.

Эксперты отметили, что в этом главной проблемой является разное видение задач танков в СССР и странах НАТО во время Холодной войны и Второй мировой. В частности, в линейке советских танков отправной точкой был Т-34, массовая универсальная машина, означавшая компромиссные решения. Тогда как отправной точкой современных западных танков является MBT-70 — совместный проект США и Германии 60-х годов, как ответ на Т-64 и отец Leopard 2 и Abrams.

MBT-70 должен был быть не универсальным танком, а мобильным противотанковым средством с задачей остановить танковое советское нашествие. Зато для немецкой 120-мм гладкоствольной пушки Rh-120 для Leopard 2, которая также заменила 105-мм пушку на Abrams, не предусматривалось осколочно-фугасных снарядов.

"И не потому, что с его разработкой возникли проблемы, а потому, что не задачей этого танка было бороться с целями, для поражения которых необходим был бы такой снаряд", — говорится в сообщении.

Однако аналитики отметили, что на экстренный случай для борьбы с пехотой в укрытиях была мина DM12 или ее американский вариант M830 HEAT-MP-T. Подобная ситуация сохранялась до 90-х годов, пока в США не начали снимать с вооружения инженерную машину M728 CEV с короткоствольной 165 мм пушкой, которая вела огонь специальными HESH-снарядами, которые также не являются классическими осколочно-фугасными.

В 1996 году в Корее решили разработать специализированный 120-мм боеприпас, поскольку бронетехника не могла эффективно бороться с пехотой в укрытии. В 2003 году появился M908 HE-OR-T, переделанный кумулятивным снарядом M830 со стальной боевой частью, которая превращала его в проникающий. В 1999 году в США по требованию Кореи инициировали разработку противопехотного шрапнельного снаряда M1028.

Кроме этого, в конце 2000-х годов в Abrams и Leopard 2 появился DM11 — осколочно-фугасный снаряд со сложными и высокими характеристиками. В частности, он дает возможность выбирать между программируемым воздушным подрывом, отложенным после пробития препятствия, или обычным контрактным. Также он имеет поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков.

Зато британский танк Challenger 2 не имеет противопехотных боеприпасов, шрапнельных или осколочно-фугасных, он имеет только условно универсальный кумулятивный, БОПС и дымовой.

В Defense Express добавили, что из-за этого западные танки являются специализированными противотанковыми средствами, которые не разрабатывались в роли штурмовых машин, тогда как наличие в них противопехотных боеприпасов — решение для закрытия отсутствия функционала, который не закладывался при разработке машины.

Напомним, 8 марта в СМИ сообщили, что через пять месяцев после начала наступления ВС РФ Авдеевская битва завершается. По словам аналитиков, россияне потеряли не менее 16 тысяч убитыми и почти 800 единиц бронетехники. В частности, 47-я и другие бригады ВСУ остановили продвижение врага с помощью танков Abrams.

5 марта OSINT-аналитик Weapons Illustrated сообщил, что украинские военные получили бронебойно-фугасные HESH боеприпасы для танков Leopard 1.