Самолеты F-16 могут появиться в Украине уже летом, но возникло несколько проблем, — NYT

Обучение украинских пилотов затянулось и возможности обслуживать истребители без участия подрядчиков с Запада пока нет. Кроме того, ВСУ поставят меньше самолетов, чем обещали.

Украина может развернуть истребители F-16 уже в июле, но доставка самолетов и обучение пилотов оказались сложнее, чем ожидалось. Об этом говорится в материале The New York Times от 11 марта.

Сообщается, что истребители готовы, а летные инструкторы ждут в новом учебном центре в Румынии. Однако украинские летчики туда до сих пор еще не прибыли. Когда начнутся учения, неизвестно. Как предупреждают в СМИ, такая задержка ведет к "путанице и хаосу".

"Это не означает, что украинских пилотов не готовят. Ожидается, что двенадцать пилотов — меньше, чем полная эскадрилья — будут готовы к боевым полетам на F-16 к этому лету после 10 месяцев обучения в Дании, Британии и Соединенных Штатах", — отметили журналисты.

До возвращения пилотов в Украину должны поставить шесть самолетов F-16. В материале говорится, что они появятся на фронте уже "вскоре" и, вероятно, будут вооружены ракетами малой, средней дальности и бомбами.

Обучение движется быстрее, чем при обычных условиях готовят летчиков, но медленнее, чем надеялась Украина и ее союзники. Это связано с тем, что летчикам пришлось изучать английский язык и западные военные практики. В Дании рассказали, что пилоты были готовы к полетам только в январе.

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия пообещали передать Украине примерно 45 истребителей F-16, которых хватило бы для трех "небольших эскадрилий". Дания должна поставить шесть самолетов в конце весны и еще 13 до конца года. Другие страны не раскрывают сроков, в которые доставят борта.

Кроме того, в Дании сейчас обучаются примерно 50 украинских техников. Они готовятся поддерживать и ремонтировать F-16, а также обращаться с их вооружением.

"Официальные лица сказали, что западные оборонные подрядчики должны будут сопровождать самолеты в Украину и оставаться с ними, пока не будет достаточно украинских экипажей для их надлежащего обслуживания — процесс, который может длиться годами. А потребность отремонтировать устаревшие и поврежденные войной военные взлетно-посадочные полосы Украины может еще больше задержать вступление F-16 в войну", — добавили в статье.

Напомним, в ISW передали, что Россия стремится развернуть массовое производство улучшенных управляемых авиабомб. Их используют для ударов по территории Украины.

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