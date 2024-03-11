Со взрывчаткой и гранатами: СМИ сообщили о попытке прорыва российской границы

Оккупанты заявляют о стрелковом бое и ликвидации по меньшей мере пяти диверсантов. Украинская сторона проникновение ДРГ на территорию РФ не комментировала.

На территорию приграничной с Украиной Белгородской области пыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа. Был бой. Об этом сообщает российское издание Mash.

Отмечается, что происшествие якобы произошло в районе Новой Таволжанки Белгородской области.

"По нашим данным, около 15 диверсантов, вооруженных автоматами М4, полным комплектом б/п, гранатами и взрывчаткой типа С4, были встречены огнем наших пограничников и отброшены обратно на территорию Украины. Предварительно, по меньшей мере пять боевиков ликвидированы", — говорится в сообщении.

Украинская сторона официально проникновение ДРГ на территорию РФ не комментировала.

Напомним, что 7 марта в Сумскую область с территории России пыталась прорваться вражеская ДРГ. Бойцы Сил обороны и пограничники вступили в бой с оккупантами. По диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Противник отступил.

Ранее лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские пограничники задержали украинских диверсантов, которые "переползали через границу" с гранатометами и дронами, чтобы устраивать диверсии в России и Беларуси.