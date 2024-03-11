"Наблюдения не внушают оптимизма": военный эксперт оценил последние атаки "шахедами" по Одессе

По словам Александра Коваленко, партнерам Украины нужно срочно решать вопрос с усилением украинской ПВО, иначе БПЛА придется "ловить" в других странах

Последние ночные атаки дронами по Одесской области, которые осуществляют российские войска, являются основанием для серьезной обеспокоенности, написал военный обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение этой ночи россияне атаковали Украину 25 дронами-камикадзе, из которых силы противовоздушной обороны сбили 15. В частности на территории Одессы и Одесской области удалось сбить 10 вражеских целей. В то же время попаданий не удалось избежать.

"Сегодняшняя ночь в Одессе была сложной. Я не хочу говорить о своих наблюдениях в течение последних ночей, однако они не являются основанием для оптимизма. Мобильные группы работают на максимуме своих возможностей, однако есть нюансы, которые не зависят от них", — утверждает Коваленко.

Он считает, что если лидеры европейских стран не заинтересованы в решении вопросов с уничтожением иранских дронов в воздушном пространстве Таллина, Риги, Гданьска, Копенгагена, Констанцы и Варны, им нужно как можно скорее решить вопрос с поставкой Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Одесса имеет особое расположение, что затрудняет работу ПВО

Александр Коваленко также уточнил, что нужно учитывать специфику географического расположения Одессы. Также есть проблема нехватки комплексов ПВО для уничтожения БПЛА над акваторией Черного моря.

"Море — это наша гордость, однако, к сожалению, из-за войны это также наш бич", — отметил Коваленко.

Он добавил, что птицы стали жертвами дроновой атаки. В том числе, утром жена эксперта нашла во дворе мертвую синицу.

"Один из взрывов этой ночью прогремел возле нас. Скорее всего, птицу контузило из-за взрывной волны, поэтому она упала неподалеку от нас", — акцентировал Коваленко.

Напомним, ВС РФ сегодня ночью массированно атаковали Одессу и Одесскую область дронами. Причем на этот раз перенесли начало атаки на второй час ночи. В течение полутора часов Силы обороны вели боевую работу. Работу бойцов ПВО осложняли постоянные маневры "шахедов". Несмотря на то, что удалось уничтожить десять дронов, есть попадание по инфраструктурному объекту в Одесском районе.

Напомним, ранее спикер Воздушных Сил Юрий Игнат объяснил, почему российским ракетам и дронам удается долетать до Одессы. В частности, областной центр находится на побережье моря, где находятся жилые дома.

К тому же в конце января оккупанты запустили по Одессе и области "шахеды" черного цвета.