"Капитуляция — не мир": Столтенберг рассказал, какими должны быть переговоры с РФ

Генсек НАТО настаивает на продолжении помощи Киеву, чтобы продемонстрировать Путину, что он не получит желаемого результата на поле боя, но должен сесть за стол переговоров и искать решение, при котором Украина является независимым государством.

Два года назад, когда президент Российской Федерации Владимир Путин начал полномасштабное вторжение, он стремился "меньше НАТО и больше контроля над своими соседями". Вместо этого глава Кремля получил расширение Альянса и членство Швеции является этому доказательством. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 11 марта, перед началом церемонии поднятия флага Швеции возле штаб-квартиры Альянса.

"Он (Путин, — ред.) стремился уничтожить Украину как суверенное государство, но ему не удалось. НАТО стало больше и крепче, Украина приближена к членству в Альянсе больше чем когда-либо прежде, и, пока смелые украинцы продолжают бороться за свободу, мы стоим на их стороне", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также прокомментировал недавние слова Папы Римского Франциска о "поднятии белого флага" и начале переговоров с Россией.

"Президент Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня, но Украина не имеет такой возможности. Капитуляция — это не мир. Нам надо продолжать делать Украину сильной. Нам надо показать Путину, что он не получит желаемого на поле боя, но должен сесть за стол переговоров и искать решение, при котором Украина признается и остается суверенным независимым государством", — подчеркнул глава Альянса.

Столтенберг выразил убеждение, что членство Швеции делает НАТО сильнее и добавил, что "двери Альянса открыты и не Россия должна решать, какой путь выбирать европейским странам".

Напомним, 9 марта в интервью швейцарскому вещателю RSI Папа Римский заявил, что Украине необходимо поднять "белый флаг" и согласиться на переговоры с Россией.

В Ватикане объяснили, что понтифик призвал к прекращению огня и переговоров, а не к капитуляции Украины. Представитель Святого Престола пояснил, что Папа использовал термин "белый флаг", который предложил ему интервьюер, чтобы "обозначить прекращение военных действий и перемирие, которое достигается через смелость начать переговоры".