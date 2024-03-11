Россия сможет поддерживать свои военные действия в нынешних масштабах от двух до пяти лет, — WSJ

По мнению издания, анализ российской статистики, проведенный Центробанком Финляндии, показывает двукратный рост с начала войны в таких отраслях, как производство оптической продукции и металлов, связанных с военной промышленностью.

НАТО прогнозирует, что Россия, вероятно, способна поддерживать текущий уровень военных действий в течение 2-5 лет. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По данным издания, две европейские разведки сходятся во мнении, что Россия обладает достаточным арсеналом для продолжения военных действий на протяжении нескольких лет.

Анализ российской статистики, проведенный Центробанком Финляндии, показывает двукратный рост с начала войны в таких отраслях, как производство оптической продукции и металлов, связанных с военной промышленностью.

Однако Банк Финляндии предостерегает, что рост производства и расходы на оборону могут быть неустойчивыми из-за оттока инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики.

Анализ также показывает, что производство в основном сосредоточено на низкотехнологичной продукции, такой как стальной прокат, а не на более сложных изделиях, как полупроводники, где Россия зависит от иностранных поставщиков.

Некоторые аналитики ставят под сомнение достоверность данных о российском военном производстве. Например, Россия не разделяет новопроизведенную бронетехнику и старые модели, снятые с хранения и отремонтированные.

Так, омский завод "Омсктрансмаш" производит танки, похожие на Т-62 (не выпускавшиеся с 1970-х годов) и Т-54/55 (разработанные после Второй мировой войны). Эти модели уступают по качеству новым танкам, а их запасы ограничены.

Россия также использует запасы старых артиллерийских боеприпасов (около 3 миллионов снарядов, большая часть которых находится в плохом состоянии), по данным британского аналитического центра RUSI.

RUSI и другие аналитики утверждают, что внутреннее производство боеприпасов в России не покрывает потребности в Украине, что вынуждает Москву полагаться на иностранных союзников.

Северная Корея, Иран и Беларусь поставляют боеприпасы, а Россия получает из Китая компоненты, такие как компьютерные чипы и химикаты.

Северокорейские заводы работают на полную мощность, поставляя в Россию 3-миллиметровые артиллерийские снаряды (с сентября 2023 года — около 3 миллионов). Украинская разведка отмечает низкое качество северокорейских боеприпасов, которые иногда даже уничтожают российские орудия.

В обмен на поставки Россия делится с Китаем и Северной Кореей техническими военными данными, сообщает представитель НАТО.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза могут в обозримом будущем отправить контингент войск в Украину. По его словам, пока нет общего мнения относительно отправки наземных войск. Но в будущем этого не стоит исключать, отметил французский лидер.