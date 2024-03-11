Операторы Abrams и БМП Bradley: в 47-й бригаде сменился четвертый комбриг за два года

Преемником Дмитрия Рюмшина в бригаде стал Ян Яцишен. По информации журналистов, личный состав бригады, считающейся одним из главных операторов американской техники в ВСУ, не знает причин, по которым сняли Рюмшина.

В 47-й ОБМр вновь сменили командира. Подполковник Дмитрий Рюмшин уже попрощался с Боевым Знаменем и передал его преемнику Яну Яцишену. Об этом сообщает 47-я ОМБр в Facebook.

Обращаясь к бойцам бригады, он сказал, что для него честь служить в лучшем подразделении Сил обороны Украины, и выразил уверенность в том, что бойцы будут и в дальнейшем высоко держать боевое знамя и преуспеют в боевых задачах.

На смену Рюмшину пришел Ян Яцишен, который пообещал быть не хуже предшественника и дойти до победы.

Смена командиров в 47-й ОМБр

За два прошлых года в бригаде сменилось четыре комбрига, столь частая ротация руководства в бригадах ВСУ явление нечастое. Причины очередной замены публично не назывались, но, по информации журналистов УП, личный состав бригады не понимает причин, по которым сняли Рюмшина. Первым комбригом 47-й ОМБр был Александр Сак (до 47-й бригады возглавлявший 93-ю), вторым стал Александр Павлий (экс-комбриг 112-й бригады ТРО), затем уже подразделение возглавил Дмитрий Рюмшин.

47-я ОМБР

В Силах обороны 47-я бригада — основной оператор американской бронетехники. Первоначально в ее арсенале был 31 танк Abrams, 90 БМП Bradley и, возможно, шесть редких для Сил обороны штурмовых машин Assault Breachers. Недавно бригада отступила от Степового и установила новую линию обороны в Бердычах.

Напомним, что, в публикации журналистов Forbes за 10 марта шла речь о том, что в самой горячей точке Украины каждому солдату РФ хватит по дрону ВСУ.

Также сообщалось, что представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель признал, что за два года войны Европа израсходовала все ресурсы.